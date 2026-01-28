Karácsony Gergely: Rudolf Péter még öt évig a Vígszínház igazgatója, rászolgált a bizalomra

Karácsony Gergely;Vígszínház;igazgató;hosszabbítás;Rudolf Péter;

2026-01-28 20:14:00 CET

Bár a Tisza Párt bírálta, hogy a Vígszínház igazgatói posztjára nem írtak ki pályázatot, a főpolgármester szerint az Orbán-kormány és a főváros közös döntésének mindenki örülhet.

„A 130 éves Vígszínház Budapest legnagyobb színháza, ezért is kötöttük ki a színházi megállapodásban, hogy a vezetőjéről a kormánynak és a fővárosnak közösen kell döntenie” – hangsúlyozta szerda délutáni posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester ismertetve a Fővárosi Közgyűlés aznapi döntését, hogy Rudolf Péter újabb öt évig vezetheti a Vígszínházat és a hozzá kapcsolódó Pesti Színházat, kiemelte, hogy a színész, rendező és színházigazgató rászolgált a bizalomra.

„Egy mély belső meghasonlottságban lévő társulatból olyan szakmai közösséget formált, amelyben a különböző korú és világnézetű művészek alkotnak együtt – mindannyiunk örömére. Ez óriási érték a mélyen megosztott világunkban. A Vígszínház messze nem csak szórakoztat: elgondolkodtat, megríkat és megnevettet egyaránt. Értékét mi sem mutatja jobban, mint hogy ma este a 30 éve bemutatott Dzsungel könyve 1500. előadását láthatják a nézők, ezúttal nem a Pesti, hanem a Víg színpadán” – írta Karácsony Gergely.

Amint arról a Népszava is beszámolt a Fővárosi Közgyűlésnek a Vígszínház igazgatói kinevezéséről való szavazásán a Tisza Párt tartózkodott. Képviselőjük, Barna Judit ugyanis a városvezetés szemére vetette, hogy pályáztatás nélkül akarja 2029 végéig meghosszabbítani Rudolf Péter igazgatói kinevezését.