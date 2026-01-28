Megszavazták a budapesti hidak teljes bekamerázását, Vitézy Dávidot megfenyegették, a fideszes Radics Béla mindent tagadott

szavazás;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;Rudolf Péter;Radics Béla;

2026-01-28 17:32:00 CET

Rudolf Péter még öt évig maradhat a Vígszínház élén.

Szerdán a késő délutánba nyúló ülésén a Főváros Közgyűlés a Tisza tartózkodása mellett támogatta Rudolf Péter igazgatói megbízatásának meghosszabbítását öt évvel a Vígszínház élén, elfogadta a tavalyi költségvetés módosítását, a BKV likviditási helyzetének rendezését biztosító javaslatot. Egyhangú döntéssel támogatták többek között a forrásmegosztást, az Auróra terveinek átadását, a településtervet, a Hálózat Alapítványnak történő forrásbiztosítást és a szociális kulturális intézmények fejlesztési terveinek kidolgozását.

Átment az ebösszeírás átalakítására, a hóhelyzet jövőbeli kezelésére vonatkozó javaslat, a hidak bekamerázása, az ingyenes hirdetőfelületek használatának újragondolása is, a kátyúzás Orbán-kormánnyal való megfizettetésének ötlete, a negyedéves céges beszámolókra vonatkozó fideszes indítvány. A közgyűlés elutasította az önkéntes beszámolókészítést és a Tisza Rákosrendezős pályázati felhívására vonatkozó javaslatát. Utóbbi ideiglenes használatáról a Podmaniczky Mozgalom előkészítésre vonatkozó indítványát fogadták el, amelyben a birtokba vétel felgyorsítását kérik

Szavazás előtt még zajlott egy kis pártpolitikai ketrecharc, a fővárosi önkormányzat által ingyenesen használt vagy közérdekű célra fenntartott hirdetőfelületeken rendszeresen megjelenő figyelemfelhívó, közhasznú hirdetések kihelyezésére tett javaslatot Gál József. A Podmaniczky Mozgalom képviselője konkrét témákat is megnevezett: hajléktalan- és krízisellátás, karitatív és adományozási lehetőségek, szociális, esélyegyenlőségi és közösségi szolgáltatások, egészségügyi és mentális segítségnyújtás, állatvédelemmel és felelős állattartással kapcsolatos információk, lakhatással kapcsolatos információk, valamint a városi együttélés megkönnyítését szolgáló intézkedések bemutatása. Olyan civil szervezetek előtt is megnyitná ezt a lehetőséget, akik erről nem értesültek. – Az elmúlt két évben közösségi költségvetés, hajléktalan, filmszemle, Rákosrendező, független színházak, NANE-kampány, szavazatszámlálás és egyéb kulturális programot – sorolta Kiss Ambrus az eddigi hirdetései kampányok témáit, így a javaslat szerinte legfeljebb arra vonatkozhat, hogy ezeket a kampányokat naptárszerűen rögzítsék.

A következő körben a Fidesz útjavításra vonatkozó javaslata került terítékre. Ezt már a közgyűlés előtt át kellett írniuk, lévén Számadó Tamás főjegyző jelezte, hogy a hatályos szabályozás miatt nem végrehajtható, Szentkirályi Alexandra első körben ugyanis arra tett javaslatot, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapba történő befizetési kötelezettség-egyenlegének csökkenésével felszabaduló pénzt - idén 2,4 milliárd forintot – költsék útfelújításra. A közgyűlési vitára benyújtott javaslatban viszont azt sikerült kérni, hogy ne ott újítsák fel a csatornát, ahol rossz, hanem ott, ahol kátyús az út felette – összegzett Kiss Ambrus, felhíva figyelmet, hogy a vízművek és a csatornázási művek az ágazat egészéhez hasonlatosan alulfinanszírozott, ha lenne szabad pénz (de nincs), akkor a víz és csatornarendszerre kellene költeni. A Tisza erre beadott egy módosítót, amelyben az Orbán-kormánytól kér 2,4 milliárd forintot útfelújításra a hazug kormánypropaganda költések terhére. Ezt követően hosszas számháborúba keveredtek az FCSM és a Fővárosi Vízművek államnak történő befizetéseiről.

Tüttő Kata felhívta a kormánypárti képviselők figyelmét, hogy az állami kötelezés miatt, miszerint a víziközműcégeknek csaknem csődbe mentek azon, hogy évekig féláron kellett adni az ivóvizet és szennyvízszolgáltatást nyújtani a lakosság mellett a gazdasági társaságoknak, amire az Orbán-kormány a korábbi rendelkezését felülírva megengedte a valós költségek szerinti számlázást. Az így megmaradt pénzt azután egy jól irányzott rendelettel rögtön el is vonta. A két fővárosi víziközműcégnek 2024-ben 12,7 milliárdot, 2025-ben 14,36 milliárdot kellett befizetnie az államnak. Az idén azért csökkentette az Orbán-kormány, mert kifizethetetlen volt. Miből vonnák le? Még arra se elég, amire valóban elkölthető, a hálózat felújítására.

A Fidesz következő javaslata a bölcsődék és óvodák - klinikailag nem tesztelt- fulladásgátló eszközökkel való felszerelésére vonatkozott. Kiss Ambrus válaszul felolvasta a Bethesda Kórház állásfoglalását, amelyben erős szakmai aggályokat jeleztek az eszköz használatával szemben. A fiaskó után A kormánypártiak azt firtatták, hogy miképpen sikerült a városvezetésnek kimanőverezni a várost a csődhelyzetből.

Orbán Árpád (Tisza) arra kérte a közgyűlést, hogy fogadják el azt a javaslatát, hogy a fővárosi cégek negyedévente készítsenek beszámolót az általa vezetett tulajdonosi bizottságnak, ahol lehetőség lenne azt részletesen megvitatni. A Fidesz szerint a közgyűlés tárgyalja ezeket. Kiss Ambrus szerint egyiknek sincs akadálya.

A Tisza ezután önkéntes közpénz-átláthatósági beszámoló megtételét indítványozta, alig titkoltan a fideszes képviselő Radics Béla alapítványának állami támogatása miatt, akit Bujdosó Andrea frakcióvezető felszólított, hogy hagyja el a termet, amíg nem számol el a pénzzel. Bujdosó szerint a javaslatuk erősíti a közbizalmat és csökkenti a korrupciós kockázatot.

Ha ezt a testület megszavazza, akkor mindazoknak, akik az elmúlt négy évben részvényesei, igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjai voltak egy olyan cégnek, amely állami támogatást kapott, el kell számolniuk a támogatással – figyelmeztetett Kiss Ambrus. Ezek közérdekű adatok, nyilvánosak, így ez a feladat könnyen teljesíthető – jelentette ki Bujdosó Andrea. de Vitézy Dávid ezt vitatta, mondván százas nagyságrendben szerződésekről lehet szó, így ő például nem tudná ezt teljesíteni. Azt pedig kérdésesnek találta, hogy az, hogy Radics Béla alapítványa mennyi közpénzt kapott arra, hogy Zuglóban kampányoljon, milyen összefüggésben van az állami vagy egyéb közszolgáltató cégek által kapott állami támogatásokkal. Szepesfalvy Anna (Fidesz) ekkor rágalmazással vádolta Vitézy Dávidot, megfenyegetve, hogy ennek büntetőjogi következménye lesz. Természetesen Radics Béla is hozzászólt és tagadott mindent.

Barna Judit tiszás képviselő Rákosrendező ideiglenes hasznosítását kezdeményezte. Arra kéri, hogy a főpolgármester a Rákosrendező Projektiroda szakmai bevonásával dolgozzon ki egy, a Rákosrendező egyes, erre rövid távon is alkalmas részterületeinek kulturális célú előhasznosítására irányuló pilot jellegű pályázati felhívást. Kiss Ambrus megemlítette, vigyázni kell, hogy ne csússzanak közbeszerzési eljárásba, mert az már kötelezettséget keletkeztethet.

A személyi döntésekről szóló napirendnél Barna Judit a városvezetés szemére vetette, hogy pályáztatás nélkül akarja 2029 végéig meghosszabbítani Rudolf Péter igazgatói kinevezését a Vígszínház élére.