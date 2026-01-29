A magyarok 55 százaléka szerint Orbán Viktor elfáradt, már alkalmatlan, a legtöbb fideszes Szijjártó Péternek adná a miniszterelnöki széket

Fidesz;Magyarország;felmérés;Orbán Viktor;kormányzás;Publicus Intézet;

Lázár János kifejezetten népszerűtlen, a fideszes tábor viszont a jelenlegi kormányfő nélkül sem esne szét.

A kormánypárti szavazók többsége Szijjártó Pétert látná szívesen Orbán Viktor utódjaként, ha komolyan felmerül a kormányfő utódlásának kérdése, míg Lázár János jócskán lemaradva a második helyen áll – derül ki a Publicus Intézet friss kutatásából. A Népszava megbízásából készült reprezentatív felmérés szerint Orbán Viktor távozása nem rendezné át érdemben a politikai erőviszonyokat; a Fidesz-szimpatizánsok több mint 90 százaléka akkor is a pártra szavazna, ha nem ő lenne a miniszterelnök-jelölt.

A kormányfő tavaly nyár óta több alkalommal beszélt saját utódlásáról. Egy interjúban először a kegyelmi botrány miatt a közélettől visszavonult Varga Juditot jellemezte úgy, mint akiben „miniszterelnöki képességek voltak”. Később az esztergomi MCC-fesztiválon Szijjártó Pétert, és Lázár Jánost említette lehetséges jelöltekként. A decemberi DPK-gyűlésen Orbán Viktor azt mondta: bár a legjobb korban van, a Fidesz egy olyan közösség, ami „mindig elő tudja venni a legmegfelelőbb vezetőt. „Ha megbízható, lassú folyású, nyugodt kormányzást akarunk, akkor megkérjük Áder Jánost, hogy vállalja el. (…) Ha erre már ráuntunk, és valami kalandort vagy újat akarunk, akkor felkérjük a Lázár Jánost. És ha azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, hogy a pénzügyeink rendben legyenek, akkor megkérjük Varga Mihályt, hogy jöjjön elő a nemzeti bankból” – fogalmazott.

Mindenesetre a kormánypárti tábornak is van véleménye arról, hogy – ha erre bármikor sor kerül – kinek adhatná át Orbán Viktor a stafétabotot; az eddig bedobott nevek közül 39 százalékuk Szijjártó Pétert tartja erre a legalkalmasabbnak, Lázár János mindössze 12 százalékkal követi a külügyminisztert. Pulai András, a Publicus Intézet ügyvezető igazgatója lapunknak azt mondta: figyelemre méltó, hogy Lázár a fideszesek körében is ennyire gyenge pozícióba került Szijjártóval szemben; annak ellenére, hogy Orbán a kampányban látványosan maga mellé emelte.

A teljes – tehát nem kizárólag fideszes – népességben ráadásul még rosszabb esélyekkel indul: itt az alkalmassági rangsorban csupán a negyedik helyen áll a közlekedési miniszter. Ebben a körben egyébként ugyanúgy Szijjártó Péter vezeti a versenyt, miközben Varga Mihály jegybankelnök és a „valaki más” válaszlehetőség is megelőzik őt. (Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a napokban arról írt, hogy egy esetleges Fidesz–Mi Hazánk-koalíció élére éppen Lázár Jánost jelölnék Orbán Viktor helyett – a szerk.)

Bár Áder János visszatérésének valószínűleg nincs komoly realitása, 8 százalékkal a volt államfő is felfért a dobogó harmadik helyére a fideszesek körében. Varga Mihályt a kormánypártiak 7 százaléka látná szívesen Fidesz-vezetőként, míg Varga Judit sereghajtónak tűnik. Annak ellenére, hogy Orbán Viktor dicsérte a képességeit – sőt nemrég a visszatérését is belengették – a Fidesz-szavazóknak csupán 4 százaléka tartja alkalmasnak a volt igazságügy-minisztert.

Orbánt legutóbb év végi sajtótájékoztatóján kérdezték arról, hogy ismét ő lesz-e a Fidesz miniszterelnök-jelöltje. A kormányfő akkor leszögezte: bár a párton belül keresik az utódját, jelenleg nincs nála alkalmasabb jelölt. A Publicus friss adatai ezzel szemben azt mutatják, hogy

a teljes népesség 55 százaléka szerint Orbán Viktor „elfáradt”, és már nem alkalmas az ország vezetésére.

Így vélekedik a Fidesz szavazóinak 4 százaléka is, bár 94 százalékuk továbbra is kitart mellette, és nem tartja időszerűnek az utódlását.

Ám arra a kérdésre, hogy mi történne, ha Orbán Viktor helyett más lenne a Fidesz miniszterelnök-jelöltje,

a kormánypárti szavazók mindössze 2 százaléka mondta azt, hogy elbizonytalanodna, és csupán 1 százalék válaszolta, hogy más pártra szavazna.

A Publicus értelmezése szerint Orbán Viktor visszalépése így nem alakítaná át érdemben az erőviszonyokat. Érdekesség, hogy a nem kormánypárti válaszadók 4 százaléka kifejezetten akkor szavazna a Fideszre, ha Orbánt lecserélnék. Ami a Mi Hazánkat illeti: a párt híveinek a 11 százaléka mondta, hogy a Fideszre szavazna, ha Orbán Viktor helyett mást indítanának. Az ellenkező irányban jóval kisebb az átjárás: a fideszeseknek ebben az esetben csak nagyon kicsi, 2 százaléknyi része menne át a Mi Hazánkhoz.

Pulai András hangsúlyozta: egy éles helyzetben, ahol konkrét utód-jelöltről és pártokról van szó, valószínűleg másként nézne ki ez az arány.