Édes türelemjáték

Egyszerűen elbűvöl a folyamat, amikor a folyékony fehérjelé és a szilárd cukor rejtélyes randevúját követően a tálban egy hófehér, felhőszerű hab kacsint vissza rám. Varázslat történik ilyenkor.
A finom torta elkészítése időigényes. A műveletek között várni kell türelmesen. Miután kisült a tortakarika, időre van szüksége, hogy kihűljön, és szépen vágható, majd tölthető legyen. Aztán következik a krém, aminek ugyancsak meg kell adni a módját. Folyamatos keverésre van szüksége, amíg besűrűsödik, és a keverést sosem abbahagyva, kihűlésig igényli a törődést. Majd egy napig hűvösön pihen, mert az jár neki. Macerás műveletek folyamata a tortakészítés, mert ez nem az a süteményfajta, amit megsütünk és kész is vagyunk, ugyanis a töltés és a díszítés adja meg az igazi valóságát.