Bod Tamás, a Magyar Narancs újságírója kapta a 2026-os Szente László-díjat

A díjjal egy üvegplasztika és egymillió forint jár.

Bod Tamás, a Magyar Narancs újságírója néha a Népszava Szép Szó mellékletében is publikáló kapta az idei Szente László-díjat, amelyet most adtak át a negyedik alkalommal - derül ki a szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményből.

A közlés szerint a díj célja olyan újságírók munkájának megbecsülése, aki következetes alaposságával, kikezdhetetlen tisztességével és vitathatatlan tehetségével elnyerte szűkebb szakmai környezete elismerését, ugyanakkor az önérvényesítés nem kenyere, tehát önmaga nem pályázna a díjra.

A díjat a 2022 nyarán elhunyt Szente László rádiós, televíziós újságíró emlékére és nevének fenntartására alapította két egykori kollégája, Rangos Katalin és Friderikusz Sándor. A díjról döntő testület elnöke Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke volt, tagjai pedig Moskovics Judit riporter, Dull Szabolcs youtuber, Papp Réka Kinga újságíró és Kotroczó Róbert, az RTL hírigazgatója voltak. A díjalapítók a jelöltekről való döntésben nem vesznek részt.

A díjat minden évben január 28-án, Szente László születésnapján adják át, ami egy szépen megmunkált üvegplasztika, Sipos Marica és Botos Péter iparművészek alkotása, valamint nettó 1 millió forint - közölték, hozzátéve, Szente László ma 73 éves lenne.

A díjátadónak idén is a Magvető Café volt a helyszíne, a díjazott kollégáin és családtagjain kívül a névadó volt kollégái is szép számmal megjelentek - olvasható a közleményben.