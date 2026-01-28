Újabb napilapokra fáj a kormány foga? - A Borsot is vinné a Fidesz

Tegnap jelentették be, hogy a Mészáros Lőrinchez közeli Opimus Press Kft. - a Népszabadság kiadásának felfüggesztés után - ajánlatot tett és megvásárolta a korábban a Népszabadságot is kiadó Mediaworks Zrt. részvényeinek 100 százalékát, amelynek eddig Heinrich Pecina osztrák üzletember, a Mediaworksöt is magáénak tudó Vienna Capital Partners (VCP) cég volt a tulajdonosa. A Fidesznél azonban úgy tűnik, nem elégednek meg ennyivel. Állítólag kinézték maguknak többek közt a Borsot, a legnagyobb példányszámú nem országos napilapot, a Kisalföldet vagy a Délmagyarországot is birtokló Lapcomot - írja csütörtökön megjelenő számának beharangozójában a Magyar Narancs.