A díjjal egy üvegplasztika és egymillió forint jár.
A Fővárosi Főügyészség eleinte nem engedélyezte, hogy Tarsoly nyilatkozzon a Magyar Narancsnak, a lapnak bírósághoz kellett fordulnia azért, hogy a volt Quaestor-vezér, a letartóztatása óta először beszélhessen a nyilvánossághoz.
Tegnap jelentették be, hogy a Mészáros Lőrinchez közeli Opimus Press Kft. - a Népszabadság kiadásának felfüggesztés után - ajánlatot tett és megvásárolta a korábban a Népszabadságot is kiadó Mediaworks Zrt. részvényeinek 100 százalékát, amelynek eddig Heinrich Pecina osztrák üzletember, a Mediaworksöt is magáénak tudó Vienna Capital Partners (VCP) cég volt a tulajdonosa. A Fidesznél azonban úgy tűnik, nem elégednek meg ennyivel. Állítólag kinézték maguknak többek közt a Borsot, a legnagyobb példányszámú nem országos napilapot, a Kisalföldet vagy a Délmagyarországot is birtokló Lapcomot - írja csütörtökön megjelenő számának beharangozójában a Magyar Narancs.
Az Európai Unió vezetői írjanak ki népszavazást a bevándorlásról - javasolta a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA). Bayer Zsolt, a Békemenet egyik szervezője a CÖF-CÖKA a Magyar Narancs budapesti szerkesztősége előtt tartott tiltakozó demonstrációján azt is mondta, szolidárisak Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit a hetilap a legutóbbi címlapjával megtámadott.
Tüntetést szervezett délután öt órára a Magyar Narancs szerkesztősége elé a Civil Összefogás Fórum, miután a hetilap szögesdrótból font bajusszal Hitlerként ábrázolta címlapján a miniszterelnököt, vezércikkben pedig elmebetegnek nevezte a kormányfőt. "Európa a második világháború óta nem élt át olyan súlyos és kiterjedt civilizációs válságot, mint ami most zajlik. Ebben a helyzetben elfogadhatatlan a Soros György által pénzelt hetilap uszító címlapja" - írták a felhívásban. Bayer Zsolt, a Békemenet egyik szervezője a demonstráción azt mondta, szolidárisak Orbán Viktorral, a CÖF-elnök pedig lemondásra szólította fel a hetilap vezetőit.
A Magyar Narancs kicsiny cég, amelynek fennmaradását a reklámadó nem fogja befolyásolni. Bojtár B. Endre főszerkesztő szerint az újságnak van egy viszonylag elszánt olvasótábora, bár a 30 alattiak idegenkedése a sajtótermékek vásárlásától a Narancsot is sújtja. Úgy véli, Magyarországon a közéleti sajtó jó részét politikai befolyásolásra is használják; Simicskát sem védené meg semmi a teljes megsemmisüléstől, ha nem lenne a keze ügyében a Magyar Nemzet.
Miután Orbán Viktor miniszterelnök bizalmasa ( ellenzék szerint: raszputyinja) - aki állítólag eredetinek hangzó ötleteivel hódította meg Magyarország vezető emberét - most afféle médiacézárrá avanzsál, érdemes talán egy röpke időutazást tenni. Nem messze, csak ide a közeli 2011-be, majd 2006-ba.
Simicska Lajos és Nyerges Zsolt környezetéből cáfolták lapunknak a Magyar Narancs mai információját, amely szerint újabb amerikai kitiltási lista készül, s ezen a két üzletember is szerepelhet.