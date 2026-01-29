Lezuhant egy utasszállító repülőgép Kolumbiában, 15-en meghaltak, köztük egy politikus

Szerdán repülőgép-szerencsétlenség történt Kolumbia északkeleti részén. A fedélzeten tartózkodó 15 ember, köztük egy helyi törvényhozó is életét vesztette – írja az állami tulajdonú Satena légitársaság közlése alapján a Reuters.
A Beechcraft 1900 típusú, dupla hajtóműves turbólégcsavaros utasszállító repülőgép helyi idő szerint tegnap délelőtt indult útnak a venezuelai határ közelében található Cucutából, hogy rövid repülést tegyen Ocana városába. A légiforgalmi irányítás 12 perccel a felszállás után azonban elvesztette a kapcsolatot a géppel.
A légitársaság nem részletezte, mi okozta a balesetet, mindössze annyit közölt, hogy a gép vészjelzője nem lépett működésbe. A közzétett utaslista szerint a gépen tartózkodott Diogenes Quintero törvényhozó és csapata, valamint Carlos Salcedo kongresszusi képviselőjelölt, aki a márciusi választásokon indult volna.
A repülőgép egy olyan hegyvidéki területen zuhant le, ahol a kokain alapanyagaként ismert kokacserjét termesztik, és ahol illegális fegyveres csoportok, például a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg és a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők egy disszidens frakciója működik.