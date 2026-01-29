A Politico arról írt, hogy Robert Fico szerint Donald Trumpnak elment az esze, válaszul a szlovák miniszterelnök Magyar Pétert emlegette

Robert Fico;Donald Trump;Magyar Péter;

2026-01-29 05:30:00 CET

A cikk megjelenése után a szlovák kormányfő hazugsággal vádolta meg a portált, ezzel összefüggésben került elő a Tisza Párt elnöke is.

Bár Robert Fico az Orbán-kormány szövetségese az Európai Unióval való harcban - és ezen szemlátomást a pozsonyi kabinet magyarellenes intézkedései sem változtattak - úgy tűnik, Donald Trumppal kapcsolatban nem feltétlen ugyanazt gondolja, mint Orbán Viktor. Miközben ismert a magyar kormányfő és kabinetjének féktelen rajongása az amerikai elnök iránt, a szlovák miniszterelnök ezzel szemben - legalábbis a Politico beszámolója szerint - elborzadt Donald Trump mentális állapotától, amikor nemrég meglátogatta az amerikai elnököt a floridai kúriáján, Mar-a-Lagón.

A Politico ettől függetlenül úgy írja le Robert Ficót, mint aki gyakran támogatja Donald Trump álláspontját például Európa gyengeségével kapcsolatban, ugyanakkor az uniós vezetők múlt heti rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozóján cseppet sem hízelgően beszélt róla, legalábbis öt, a beszélgetést ismerő európai diplomata a portál szerint arról számolt be, a szlovák miniszterelnököt megdöbbentette az amerikai elnök mentális állapota. Az öt diplomata közül kettő szerint Robert Fico a „veszélyes” szóval írta le azt, milyen benyomást tett rá az amerikai elnök Mar-a-Lagóban január 17-én.

A január 22-i rendkívüli uniós csúcsot a transzatlanti kapcsolatok válsága miatt hívtak össze, Donald Trump Grönlandot érő fenyegetései miatt. A szlovák miniszterelnök megjegyzései ezen találkozó egy informális részén hangzottak el néhány vezető és főtisztviselő jelenlétében. A Politico öt forrását nem nevezte meg név szerint, de közlésük szerint négy különböző uniós tagállamból valók, az ötödik pedig egy magas rangú uniós tisztviselő. Ugyanakkor, hogy konkrétan mi váltotta ki Ficóból ezt a meggyőződést, arról nincs információjuk.

Robert Fico a cikk megjelenése után hazugsággal vádolta meg a Politicót, szavai szerint „határozottan visszautasítja az utálatos, Brüsszel-párti, liberális Politico hazugságait”. A szlovák kormányfő cáfolatát hosszan részletezve közölte:

„Tegnap az új liberális, Brüsszel-párti magyar sztár, Magyar Péter hazugságait kellett visszautasítanom. Kevesebb mint 24 órával később a Politico portál hazugságait kell határozottan visszautasítanom, azzal kapcsolatban, hogyan értékeltem a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozómat a brüsszeli informális csúcson. Senki sem hallott semmit, senki sem látott semmit, nincsenek tanúk, de semmi sem akadályozta meg a Politico portált abban, hogy hazugságokkal álljon elő”

- fogalmazott a szlovák miniszterelnök, aki szerint a Politico azért írta, amit írt, mert „a szuverenitás, a nemzeti érdekekért folytatott küzdelem és a saját vélemény bűncselekménynek minősül”.

Mint előzőleg a Népszava is írt róla, Magyar Péter a Válasz Online-nak nyilatkozta azt, hogy ha az előző parlamenti ciklus alatt felfüggesztették volna Robert Fico mentelmi jogát, Magyarországra menekült volna, hasonlóan a két, korrupció miatt körözött lengyel politikushoz, Zbigniew Ziobrohoz és Marcin Romanowskihoz, valamint a hazájában több év börtönre ítélt volt észak-macedón miniszterelnökhöz, Nikola Gruevszkihez.

Robert Fico közölte, hogy nem szólalt fel a brüsszeli rendkívüli csúcstalálkozón - igaz, a portál sem azt állította, hogy nyilvános felszólalásban tette volna meg a megjegyzéseit. „Az amerikai elnök számos stratégiájával egyetértek, de némelyikkel nem. Őszintén számítottam arra, hogy a Venezueláról tett éles kijelentésem után lemondják az amerikai látogatásomat. Ez nem történt meg, ami még inkább értékeli az amerikai elnökkel való találkozót” - írta Robert Fico. Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője szintén úgy értékelt, hogy a szlovák miniszterelnök és Donald Trump Mar-a-Lagóban tartott találkozója pozitív és produktív volt, ezért szerinte is álhír lehet a Politico által közölt megjegyzés. Tény ugyanakkor, hogy Robert Fico előzőleg azt közölte, Szlovákia nem csatlakozik a Trump-féle Béketanácshoz.

Mint ismert, Magyar Péter és Robert Fico üzengetése azután kezdődött, hogy a szlovák kormánykoalíció egy olyan törvénymódosítást fogadtatott el, amelynek értelmében fél év börtönnel sújtják azokat, akik megkérdőjelezik a magyarokat és németeket kollektív bűnösként megbélyegző Beneš-dekrétumokat, a magyarellenes szlovák kormány szövetségesének számító Orbán-kabinet pedig mély hallgatásba burkolózott, ahelyett, hogy határozottan fellépett volna.