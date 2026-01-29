Magyarországon drogliberalizáció nem lesz

Az Európai Unió Bírósága a lehető legnegatívabban precedensértékű – mondta Gulyás Gergely arról, hogy a luxemburgi testület elmarasztalta Magyarországot, amiért az ENSZ-ben a kannabisz átsorolása ellen szavazott. Az Orbán-kormány szerint ez sérti a magyar szuverenitást, nem fordulhat az elő, hogy az EU iránymutatást adjon Magyarországnak, hogyan szavazzon egy másik nemzetközi szervezetben, miközben Magyarországon kábítószerkérdésben zéró tolerancia van, nemet mondunk a drogliberalizációra. A kormány úgy döntött, hogy az Alaptörvény értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól az uniós bíróság által meghozott döntés miatt.Az EU Bírósága szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, amikor az orvosi kannabisz ügyében szembeszállt a közös állásponttal