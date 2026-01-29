Magyarországon drogliberalizáció nem lesz

Orbán-kormány;

2026-01-29 10:10:00 CET

Az Európai Unió Bírósága a lehető legnegatívabban precedensértékű – mondta Gulyás Gergely arról, hogy a luxemburgi testület elmarasztalta Magyarországot, amiért az ENSZ-ben a kannabisz átsorolása ellen szavazott. Az Orbán-kormány szerint ez sérti a magyar szuverenitást, nem fordulhat az elő, hogy az EU iránymutatást adjon Magyarországnak, hogyan szavazzon egy másik nemzetközi szervezetben, miközben Magyarországon kábítószerkérdésben zéró tolerancia van, nemet mondunk a drogliberalizációra. A kormány úgy döntött, hogy az Alaptörvény értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól az uniós bíróság által meghozott döntés miatt.