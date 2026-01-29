Orbán-kormány;

Magyarországon drogliberalizáció nem lesz

Az Európai Unió Bírósága a lehető legnegatívabban precedensértékű – mondta Gulyás Gergely arról, hogy a luxemburgi testület elmarasztalta Magyarországot, amiért az ENSZ-ben a kannabisz átsorolása ellen szavazott. Az Orbán-kormány szerint ez sérti a magyar szuverenitást, nem fordulhat az elő, hogy az EU iránymutatást adjon Magyarországnak, hogyan szavazzon egy másik nemzetközi szervezetben, miközben Magyarországon kábítószerkérdésben zéró tolerancia van, nemet mondunk a drogliberalizációra. A kormány úgy döntött, hogy az Alaptörvény értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól az uniós bíróság által meghozott döntés miatt.

Egy kórházi dolgozó szerint a belgyógyászati betegek tartósan más, nem belgyógyászati profilú osztályokon fekszenek, mivel nincs elég ápoló és orvos. Az orvosigazgató ezzel szemben a megnövekedett betegforgalommal indokolja az intézkedést, és hangsúlyozza, hogy az ellátás biztonsága nincs veszélyben. 