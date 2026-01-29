Eljárást indított a konzultációs reklámok miatt a közmédia ellen a Médiatanács

köztévé;nemzeti konzultáció;médiatanács;közmédia;NMHH;

Az erről szóló tájékoztatás csütörtökön jelent meg az NMHH honlapján.

Eljárást indított a Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben – írja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a honlapján.

Az eljárás annak megállapítására vonatkozik, hogy a médiaszolgáltató 2025. november 1. és december 7. között a „Nemzeti konzultáció” – embléma megjelenítésével az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World állandó megnevezésű médiaszolgáltatásain közzétett médiatartalmakkal megsérthette-e a társadalmi célú reklám közzétételére, valamint az azok más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezéseket.

A 444 cikkében felidézi, még december elején hívta fel a figyelmet arra, hogy voltak napok, amikor a közmédia csatornáin a képernyő bal felső sarkában folyamatosan ott villogott a Nemzeti Konzultációra emlékeztető embléma. Még az időjárás-jelentés és a sporthírek közben is.