Tudás kontra hatalom: ismét tízezrek tüntettek a Vučić-rezsim ellen Belgrádban

Szerbia;diáktüntetés;Belgrád;Aleksandar Vučić;

2026-01-29 08:30:00 CET

Hosszú idő után a diákmozgalom újra képes volt tömegeket megmozgatni.

Több tízezren, főként egyetemisták vonultak utcára kedden este Belgrádban. A tudás a hatalom nevű tüntetést a rendőri brutalitás ellen szervezték. Azért tiltakoztak, hogy január 21-én, Újvidéken a hatóságok behatoltak a blokád alatt álló bölcsészettudományi kar épületébe, és erőszakkal léptek fel a diákok és oktatók ellen, majd kiszorították őket onnan. A jelenlévők Jelena Kleut professzor elbocsátása ellen tiltakoztak. Amint akkor az N1 televízió hírt adott róla, a rendőrök pajzsokkal és ököllel verték az egyetemistákat és tanárokat, akik sírva menekültek ki az épületből. Az esetet követően a Demokrata Párt (DS) feljelentést tett az újvidéki rendőrkapitányság és a csendőrség parancsnoka ellen „törvénytelen és brutális erőszak alkalmazása” miatt.

A keddi megmozdulás este 6 órakor indult az egyetem rektori hivatala előtti Egyetemi térről. A menetben lévő tanárok, szülők, gyerekek és civilek a Szent Száva-templomig haladtak. A felszólalások központi eleme az volt, hogy a rendőrség brutalitása nem elszigetelt eset, hanem egy hosszabb ideje tartó autoriter gyakorlat része. A transzparenseken és a skandált jelszavakban visszatérő motívumként jelent meg a félelem nélküli egyetem és az erőszakmentes állam követelése, valamint az a vád, hogy a hatalom tudatosan bűnözőknek és külföldi ügynököknek bélyegzi a vele szemben fellépőket.

A szerb ellenzéki sajtó kiemelte:

a megmozdulás jelentőségét az adja, hogy hosszú idő után a diákmozgalom újra képes volt tömegeket megmozgatni, és nem csak szimbolikus jelenlétet felmutatni Belgrád központjában.

Ugyan a hallgatók hónapokon át tartó megmozdulásaikkal, blokádjaikkal, valamint a 2024 novemberében az újvidéki vasútállomáson történt, 16 ember életét kioltó tragédia áldozataira való megemlékezéseikkel kivívták a társadalom jelentős részének elismerését és reményt adtak sokak számára arra, hogy Szerbiában is elképzelhető a változás, az utóbbi időben egyre több bírálat is érte a fiatalokat, elsősorban az ellenzéki pártok részéről. A diákok ugyanis nem konzultáltak a többi ellenzéki erővel a választási listájuk összeállításáról. Ez pedig azt is jelenti, hogy egy esetleges előrehozott választáson az ellenzék, beleértve a fiatalokat is, külön indulnak és nem egy közös tömböt alkotva, ami lényegében lehetetlenné teszi Aleksandar Vučić rezsimjének leváltását. Az ellenzéki pártok szinte megoldhatatlan feladat előtt állnak. Ha feltétel nélkül támogatják a diákokat, saját létüket kockáztatják, ha viszont önállóan indulnak, az ellenzéki szavazók árulónak bélyegezhetik őket, miközben a hallgatók változatlanul ragaszkodnak ahhoz, hogy először Vučićnak kell kiírnia a választásokat, utána teszik csak nyilvánossá jelöltjeik nevét. A listát egyelőre csak ők ismerik, s hétpecsétes titok, kik is szerepelnek rajta, hiszen – nem alaptalanul – attól tartanak, hogy a kormányzati propaganda „levadászná” a rajta szereplő személyeket.

A diákok tavaly év végén nagyszabású aláírásgyűjtést indítottak az előrehozott választások kiírásáért. A szerb elnök tavaly kétszer is azt közölte, megtartják az idő előtti voksolást, de konkrét időpontot mind a mai napig nem közölt.

A szerb sajtó azt valószínűsíti, erre valamikor az év utolsó negyedében kerül sor. Lehetséges időpont 2026 decembere.

Szerb hírmagyarázók szerint az elnök akkor jelenti be az időpontot, amikor úgy látja, egyetlen erő sem fenyegeti a hatalmát. Az előrehozott választás kiírása ezért egy hatalmi játszma része. Annál is inkább, mert az alkotmány értelmében Vučić nem vállalhat újabb államfői mandátumot, így egyre valószínűbb, hogy az idő előtti voksolást követően hosszú idő után ismét ő lesz a miniszterelnök. Ezért várakozások szerint a parlamenti voksolással egy időben elnökválasztást is rendeznek. A következő államfő egy jóval kevésbé fajsúlyos személyiség lesz. A Blicnak és a Tanjugnak adott interjújában Vučić hangsúlyozta, hogy Djuro Macut miniszterelnök teljes támogatását élvezi. Utóbbi ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy hamarosan, valamikor márciusban, vagy azt követően, átalakítja kormányát.