Gulyás Gergely szerint most már „sok szempontból ellenérdekelt” az a nemzetközi alapkezelő, a BlackRock, amelyet azOrbán-kormány korábban százmilliókkal támogatott

Gulyás Gergely;kormányinfó;BlackRock;

2026-01-29 13:45:00 CET

Nincs konkrét cselekvési terv – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, arra viszont már nem tért ki, hogy 2018-ban Szijjártó Péter kitüntette a BlackRock Budapest Alapkezelő ügyvezető igazgatóját.

Az Orbán-kormánynak a BlackRockkal kapcsolatos hivatalos véleménye nincs – jelentette ki a 444 kérdésére Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A tárcavezető közölte, általánosságban védi a szuverenitást, de nincs ellene konkrét cselekvési terv. Hangsúlyozta, a BlackRock sok szempontból ellenérdekelt a magyar kormánnyal, de lehetséges az együttműködés bizonyos területeken.

A BlackRock a világ legnagyobb alapkezelő cége, amely mostanában néha háttérhatalomként tűnik fel az Orbán-kormány kommunikációjában. 12 és fél ezer milliárd dollár befektetést kezel úgy, hogy Magyarország GDP-je évi 240-245 milliárd forint. Ez nem az alapkezelő saját pénze, csak a tulajdonosok megbízták vele, hogy forgassa, mint az önkéntes magánnyugdíjpénztári tagok a saját pénzintézetüket. Akinek van ilyen megtakarítása, az nagy valószínűséggel valahol üzlettárs a BlackRockkal, amely részvényekben és egyéb tőzsdei termékekben meg értékpapírokban fialtatja megbízói vagyonát.

Az Economx kérdésére, hogy a BlackRock hogyan lehet politikai ellenfele egy kormánynak, Gulyás azt mondta, olyan tőkekoncentrációjú nagyvállalatok jöttek létre, amelyek bármikor képesek a szuverenitás megsértésére, olyan erővel rendelkeznek.

– Nálunk jóval nagyobb államoknak is feladata védekeznie a nagyvállalatokkal szemben. (…) Magyarország köztársaság és nem részvénytársaság

– tette hozzá.

Korábban kitüntették és támogatták

Nemrég Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra: az Orbán-kormány propagandájában mostanában egyre gyakrabban bukkan fel egy amerikai pénzügyi alapkezelő, a BlackRock neve, mint valamiféle rosszindulatú, „gyarmatosító” háttérhatalom, amely állítólag a magyar ellenzék és egyes szereplői mögött áll.

Miután kíváncsi volt arra, hogyan jelent meg korábban a BlackRock az Orbán-kormány hivatalos kommunikációjában, átböngészte a kormányzati honlapot, és arra jutott,

nemcsak Szijjártó Péter külügyminiszter tűnik fel rendszeresen ezekben az anyagokban – nyilatkozatai alapján szinte a BlackRock leglelkesebb hazai híveként és fő kormányzati kapcsolattartójaként –, hanem még a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének, Lánczi Tamásnak az apja is felbukkan, mint aki hivatalos együttműködést írt alá a globalista háttérhatalom képviselőjével.

Példakánt a következő híreket említette:

2017. január 25-én jelent meg, hogy a BlackRock Alapkezelő Budapesten alakít ki innovációs központot 500 új munkahellyel, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a kormány 280 millió forintos képzési támogatást ad a vállalatnak az új munkatársak felvételéhez. A tárcavezető a beruházást az új gazdaságpolitikai átállás legnagyobb sikerének nevezte.

2018. április 5-én arról számoltak be, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át Melanie Seymournak, az alapkezelő BlackRock Budapest ügyvezető igazgatójának Szijjártó Péter. A miniszter a kitüntetést indokolva kiemelte, a BlackRock Alapkezelő magyarországi befektetése nem csupán munkahelyteremtő beruházás volt, hanem azt is megmutatta, hogy a külföldi tapasztalatszerzést követően van lehetőség a magyar fiatalok hazatérésére. A kormány nagyra értékeli az alapkezelő bizalmát Magyarország iránt és üdvözli, hogy a BlackRock budapesti irodájában már 300-an dolgoznak.

2018. október 11-én azt írták meg, hogy fölavatták a BlackRock alapkezelő globális innovációs központját csütörtökön a budapesti GTC White House épületében. Szijjártó üdvözölte, hogy a világ legnagyobb alapkezelője magyar szakemberekkel fejleszti pénzügyi és üzleti technológiáját, a marketingstratégiáját, valamint az ügyféladatok kezelési rendszerét. Elmondta, a beruházás hozzájárult ahhoz, hogy az innovációs, szolgáltató és kiválósági központok az autóipart követően a második legjelentősebb ágazattá fejlődtek Magyarországon.

2019. februrár 14-én pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Corvinus Egyetem és a világ legnagyobb pénzügyi befektető társaságának, az amerikai BlackRock alapkezelőnek a budapesti innovációs és technológiai központja. A megállapodást Melanie Symour, a BlackRock Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora írta alá.

Szerdán az Euronews számolt be arról, hogy reggel rendőrök jelentek meg a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban, a razziákat a frankfurti ügyészség rendelte el, és az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult. A hírt elsőként közlő Der Spiegel azt írta, a bank frankfurti központjában nagyjából 30 nyomozó tűnt fel, és egy berlini telephelyet is átkutattak. Az ügyészek szerint a Deutsche Bank ismeretlen vezetői és alkalmazottai ellen folyik vizsgálat. Arra már a Mandiner hívta fel a figyelmet, hogy a pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás azért is figyelemre méltó, mert az érintett bank legnagyobb részvényese a BlackRock, „amelynek neve a magyar belpolitikai vitákban is” egyre gyakrabban bukkan fel.