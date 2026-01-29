kormányinfó;

Jönnek a részletek a rezsistopról, Lázár János kicsit rasszista lett, de itt van Ukrajna is – Kormányinfó percről percre

Minden egy helyen.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget a múlt héten jelentette be, hogy az energiaügyért felelős kollégája, Lantos Csaba munkacsoport élén dolgozik a rezsistop részletszabályainak a kialakításán. Eközben az építési és közlekedési miniszter Lázár Jánosról kiderült, hogy rasszista, az Orbán-kormány pedig elkezdte azzal vádolni Ukrajnát, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkozik a 2026. április 12-i parlamenti választásba. Gulyás Gergely és Lantos Csaba most Vitályos Eszter kormányszóvivővel állt a nyilvánosság elé.

