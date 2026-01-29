Budapest Pride: Karácsony Gergely leszögezte, ragaszkodik a bírósági eljáráshoz

bíróság;Karácsony Gergely;Budapest Pride;

2026-01-29 14:14:00 CET

A főpolgármester szerint az ügyészség trükkel meg akarja úszni ezt.

Ragaszkodom a bírósági eljáráshoz – jelentette ki Karácsony Gergely a Facebook-oldalán.

A főpolgármester bejegyzésében kiemelte, az ügyészség trükközéssel meg akarja úszni a bírósági eljárást, de ő bíróság elé akar és bíróság elé is fog állni. „Nem másért, hanem hogy elmondjam és megvédjem a meggyőződésemet: a szerelmet és a szabadságot se betiltani, se megbüntetni nem lehet” – tette hozzá.

Szerdán derült ki, hogy vádat emeltek Karácsony Gergely ellen a Budapest Pride felvonulás megszervezése miatt. Mint arról beszámoltunk, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában, az indoklás szerint azért, mert egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg és vezetett egy nyilvános gyűlést. A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

Az ügy előzménye, hogy tavaly december elején vádemelési javaslattal zárta a rendőrség azt a nyomozást, amit Karácsony Gergely ellene indítottak a júniusi Budapesti Büszkeség menet, azaz a Pride megszervezése miatt. Mint ismert, a BRFK a gyülekezési törvény tavaly márciusban elfogadott módosítására és az ezt kísérő áprilisi alkotmánymódosításra hivatkozva tiltotta be a Budapest Pride-ot. Karácsony Gergely ezután bejelentette, hogy önkormányzati hatáskörben Budapesti Büszkeség Menete néven mégis megrendezik. Jogi értelemben ez nem Budapest Pride, ugyanis az alapján a 2009-es ombudsmani állásfoglalás alapján rendezték meg, amely szerint világos különbséget lehet és kell tenni a gyülekezési jog és az önkormányzati vagy állami szervek döntése alapján tartott rendezvények között.

Noha az Orbán-kormány mindent megtett azért, hogy betiltsák, és Orbán Viktor is korábban azt tanácsolta, hogy a szervezők „ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével”, Európa egyik legnagyobb Pride-ja lett a tavalyi. Június 28-án több százezren vonultak keresztül Budapesten szivárvány zászlókkal és kormányellenes plakátokkal.