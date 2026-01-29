A NAIH vizsgálja a megafonos adatszivárgást

vizsgálat;NAIH;adatszivárgás;megafon;

2026-01-29 16:21:00 CET

Két éve is volt egy hasonló incidens: akkor egy informatikai hiba miatt könnyen elérhetővé váltak a képzésekre jelentkezők adatai.

Adatszivárgás miatt vizsgálja a Megafont a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) - közölte a Telex érdeklődésére a szervezet.

A portál azt követően tette fel kérdéseit, hogy egy pénteken megjelent Reddit-bejegyzés szerint a Megafon felületén megfelelő védelem nélkül váltak hozzáférhetővé a jelentkezők személyes adatai, mivel az oldal forráskódja hitelesítés nélkül sorolta fel a feltöltött állományokat.

A hiba következtében olyan fájlnevek is nyilvánosan láthatóvá váltak, amelyekből a jelentkezők neve egyértelműen kiolvasható volt. Ez önmagában is aggályos, mivel azonosíthatóvá tette, kik jelentkeztek a kormányközeli üzeneteket közösségi médiában terjesztő influenszerképzésre, ráadásul egyes dokumentumok le is tölthetők voltak. Ezek az anyagok időközben eltűntek, ugyanakkor a Wayback Machine megőrizte a korábbi elérhetőségüket és fájlneveiket, így a Redditen közzétett állítások ellenőrizhetővé váltak. Nem először került nyilvánosságra adatszivárgás a Megafon működésével összefüggésben: két éve egy informatikai hiba miatt egy egyszerű Google-kereséssel elérhetővé váltak a képzésekre jelentkezők adatai.

Az akkori ügyben kiderült, hogy az influenszerképző tanfolyamaira számos aktív kormánypárti politikus, politikusi munkatárs és egy magas rangú kormánytag felesége is jelentkezett, valamint kormánybarát mémoldalak mögött fideszes önkormányzati képviselők vagy munkatársaik álltak. A 2024 januárjában nyilvánosságra került eset miatt a NAIH vizsgálatot indított, amely novemberben zárult le, és adatvédelmi incidenst állapított meg.

A hatóság figyelmeztette a Megafon mögött álló Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft.-t, jelezve, hogy ha újabb adatvédelmi jogsértés történik, ezt a jogsértést fokozott súllyal veszik majd figyelembe a jogkövetkezmények meghatározásakor. A Telex szerette volna megtudni, hogy hány embert érint az adatszivárgás, és pontosan milyen adatok kerülhettek ki. A cikk megjelenéséig nem érkezett válasz, azonban a véletlenül közzétett adatok elérhetetlenné váltak.