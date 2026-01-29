Jakab Péter jelöltségének a bejelentése után Ara-Kovács Attila már csak volt pártjaként írt a Demokratikus Koalícióról

távozás;Demokratikus Koalíció;Ara-Kovács Attila;Jakab Péter;

2026-01-29 15:51:00 CET

Lapunknak nem akart nyilatkozni az okokról, aztán másnak mégis megtette.

„Nem azzal van bajom, hogy Jakab Péter honnan jön, hanem azzal, hogy volt pártom hova megy. Mélységesen komolytalan, nevetséges fordulatok egész sorozata zajlik” - írta Ara-Kovács Attila, a Demokratikus Koalíció volt európai parlamenti képviselője a Facebookon, mellékelve egy közös fotót Dobrev Kláráról és Jakab Péterről.

Megkeresésünkre Ara-Kovács Attila nem akart nyilatkozni, Facebook-oldalán ugyanakkor volt politikusként és diplomataként hivatkozik magára, ami szintén azt jelzi, hogy távozott Dobrev Klára pártjából. Úgy tűnik azonban, hogy a volt EP-képviselő csak velünk szemben volt titkolózó, a Telexnek ugyanis már elárulta, hogy január 18-án lépett ki, „a Mediánnal kapcsolatban Molnár Csaba által megfogalmazott, minősíthetetlen hazugságok miatt, de nem akartam lépésemet a nyilvánosság elé tárni. Ezt csak azt követően tettem meg, meglehetősen visszafogott formában, hogy bejelentették Jakab indítását a párt színeiben. Mindennek van határa.”

Előzőleg a Népszava is beszámolt róla, hogy Jakab Péter, a Jobbik volt elnöke Miskolcon a Demokratikus Koalíció színeiben indul a parlamenti választáson. Az ő elnökségéhez köthető 2020 és 2022 között az egykor szélsőjobboldali párt látványos közeledése az akkor még Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióhoz, olyannyira, hogy még az ellenzéki összefogáson belül is DK-Jobbik-paktumot emlegettek. A lépés lenullázta a Jobbik népszerűségét, a 2022. évi parlamenti választáson az ellenzéki összefogás ellenére egyetlen egyéni mandátumot sem sikerült megszereznie, mostanra pedig gyakorlatilag mérhetetlenné vált. Ennek ellenére Jakab Péter a Telexnek kijelentette: - Várjuk a Tisza Párt és az ismeretlen tiszás katona bejelentését is, hogy visszalép, és nem osztja meg az ellenzéki szavazatokat.

A Népszavának Jakab Péter azt mondta, ő ugyanaz az ember, aki négy éve is volt.