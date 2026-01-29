Jakab Péter jelöltségének a bejelentése után Ara-Kovács Attila már csak volt pártjaként írt a Demokratikus Koalícióról

„Nem azzal van bajom, hogy Jakab Péter honnan jön, hanem azzal, hogy volt pártom hova megy. Mélységesen komolytalan, nevetséges fordulatok egész sorozata zajlik” - írta Ara-Kovács Attila, a Demokratikus Koalíció volt európai parlamenti képviselője a Facebookon, mellékelve egy közös fotót Dobrev Kláráról és Jakab Péterről.
Megkeresésünkre Ara-Kovács Attila nem akart nyilatkozni, Facebook-oldalán ugyanakkor volt politikusként és diplomataként hivatkozik magára, ami szintén azt jelzi, hogy távozott Dobrev Klára pártjából. Úgy tűnik azonban, hogy a volt EP-képviselő csak velünk szemben volt titkolózó, a Telexnek ugyanis már elárulta, hogy január 18-án lépett ki, „a Mediánnal kapcsolatban Molnár Csaba által megfogalmazott, minősíthetetlen hazugságok miatt, de nem akartam lépésemet a nyilvánosság elé tárni. Ezt csak azt követően tettem meg, meglehetősen visszafogott formában, hogy bejelentették Jakab indítását a párt színeiben. Mindennek van határa.”
Előzőleg a Népszava is beszámolt róla, hogy Jakab Péter, a Jobbik volt elnöke Miskolcon a Demokratikus Koalíció színeiben indul a parlamenti választáson. Az ő elnökségéhez köthető 2020 és 2022 között az egykor szélsőjobboldali párt látványos közeledése az akkor még Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióhoz, olyannyira, hogy még az ellenzéki összefogáson belül is DK-Jobbik-paktumot emlegettek. A lépés lenullázta a Jobbik népszerűségét, a 2022. évi parlamenti választáson az ellenzéki összefogás ellenére egyetlen egyéni mandátumot sem sikerült megszereznie, mostanra pedig gyakorlatilag mérhetetlenné vált. Ennek ellenére Jakab Péter a Telexnek kijelentette: - Várjuk a Tisza Párt és az ismeretlen tiszás katona bejelentését is, hogy visszalép, és nem osztja meg az ellenzéki szavazatokat.Jakab Péter a DK jelöltjeként indul Miskolcon
