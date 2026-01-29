Egy álommal kevesebb: a Humanisták mégsem indul el a parlamenti választáson

visszalépés;országgyűlési választások;humanisták;Cseh Katalin;

2026-01-29 16:33:00 CET

Irány a Jobline?

Úgy tűnik, nem fogadta kitörő lelkesedés Cseh Katalin és Barabás Richárd Humanisták elnevezésű formációját, a volt momentumos politikus ugyanis már be is jelentette a Facebookon, hogy korábbi elképzeléseikkel ellentétben mégsem indulnak el a 2026. április 12-i országgyűlési választásokon.

Az okokat Cseh Katalin hosszú posztban részletezte. „Néhány hónappal ezelőtt nehéz vállalkozásba kezdtünk. A Humanista-platformot azért hoztuk létre, hogy az országgyűlési választáson értékajánlatot tegyünk azoknak, akik egyszerre akarnak valódi rendszerváltást, és egy progresszív, zöld, európai, szabad Magyarországot” - idézte fel a Momentumból kizárt politikus, volt EP-képviselő. Úgy folytatta: „Azt láttuk, hogy az egyre durvuló kampányban túl kevés szó esik a női jogokról, az áldozatvédelemről, az egyenlőségről vagy éppen a jogállam helyreállításáról. És arról, hogy Magyarország helye Európában van. Meggyőződésünk, hogy ezek képviselete nélkül nincs valódi változás. Ugyanakkor kezdettől egyértelmű volt számunkra az is, hogy mindezt nem a rendszerváltás esélyével szemben, hanem annak érdekében kell képviselni.” Megjegyezte, ezért ők amúgy is csak a listás szavazásra buzdították volna híveiket.

Cseh Katalin azt írta, országjárásuk során azt tapasztalták, hogy bár sokan osztják az értékeiket, a mostani történelmi helyzetben féltek volna megosztani a szavazatukat, kockázatosnak tartották a Humanisták indulását. „Demokráciában nincs és nem is lehet fontosabb akarat, mint a választóké. Ezért úgy döntöttünk, 2026-ban nem állítunk országos jelölteket, sem egyéni, sem listás formában” - vonta le a következtetést, hozzátéve, szívből köszönik mindazoknak, akik jelentős ellenszélben is vállalták volna a megméretést, és az aktivistáknak, akik segítették a munkájukat.

Mindemellett Cseh Katalin meg van győződve arról, hogy „a humanista értékekre nagyobb szükség van, mint valaha”, ezért kiadják az úgynevezett Humanista Kiáltványt, arról, hogy szerintük milyenné kellene tenni a politikát. „Az áprilisi választás minden magyar ember felelőssége. Így a köszönet mellett egy üzenetünk is van mindenki számára: váltsunk kormányt április 12-én!” - zárta posztját a volt európai parlamenti képviselő.

A bejegyzés alatt meg is jelent Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, és kommentben csak annyit írt: „Megérte, Katka?”