Itt még elszabadulhatnak az indulatok, bárki nyeri is a parlamenti választást

Síklaki István;

2026-01-30 18:31:00 CET

Végeredményben másodlagos kérdés, hogy 2026-ban ki nyeri a választást, mert a változás elindult, és ezt nem állítja meg semmi – mondta lapunknak Síklaki István szociálpszichológus azzal kapcsolatban, hogy mire lehet számítani a megméretés után.

Közeledik 2026. április 12., és noha a közvélemény-kutatások többsége 10 százalékos előnyt mér a Tisza Pártnak, mégis a legtöbb szakértő nem gondolja, hogy lefutott meccsről lenne szó. Így felmerül a kérdés, hogy egyik vagy másik forgatókönyv esetén, hogyan reagálna a társadalom. Ha a Tisza Párt győzne, Síklaki István szerint a Fidesz nem nyugodna bele a történtekbe. – Párhuzamot lehet vonni 2002-vel, mikor az volt a narratíva, hogy a szocik elcsalták a választást, majd ezt tüntetések követték. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet más, nagyobb volna a veszteség 16 év hatalom után, ha kétharmaddal nyerne a Tisza, akár azt is el tudom képzelni, hogy a Fidesz felkorbácsolja az indulatokat, és valami olyasmi alakulhat ki, mint a Capitolium ostroma volt az Egyesült Államokban. Ha csak többséggel nyernek Magyarék, abból viszont káosz lesz, és az ördög tudja mi sülhet ki belőle – fogalmazott lapunknak a szociálpszichológus.

Egy ellenzéki győzelem esetén az is kérdéses, hogyan lehet megbékíteni a szekértáborokat, hiszen, a kutatások is azt mutatják, a társadalom kettéoszlott, és nem csak pártszimpátia tekintetében, hanem a valóságérzékelés szempontjából is. Síklaki István szerint ahhoz, hogy a szélsőséges szembenállást csökkenteni lehessen, nagyon ügyes kommunikációra lenne szükség.

– Először is, nem szabad lesöpörni a Fidesz bűneit, mert óriási a társadalmi igény arra, hogy a nagyobb disznóságokat feltárják.

Viszont ezt nem szabad nagy dobverés, csinnadratta közt megtenni, sokkal inkább azt kell hangsúlyozni, hogy le kell zárni a múltat, túl kell lépni rajta, és változásra van szükség. Ebben a formában elképzelhetőnek tartom, hogy ez a kommunikáció idővel, akár évek alatt, csillapodjon– magyarázta a szakértő.

A választás viszont két esélyes, így megtörténhet az is, hogy a Fidesz nyeri meg. Arra vonatkozó tapasztalatok már vannak, hogy mi történik a társadalomban, ha a várakozások ellenére ismét hatalmas győzelmet arat a mostani kormány. 2022-ben a nem várt kétharmad miatti csalódás miatt az ellenzéki szavazók elfordultak a politikától. Ez az apátia egészen a kegyelmi ügy kirobbanásáig, és Magyar Péter megjelenéséig tartott. Síklaki István szerint a négy évvel ezelőtti választás egészen más helyzet volt mint a mostani, mivel az emberek az előválasztás után már felismerték, az összefogás nem alkalmas arra, hogy leváltsa a Fideszt.

– Attól a perctől, hogy nem Dobrev Klára lett a befutó, a Demokratikus Koalíció mindent megtett, hogy elgáncsolja Márki-Zay Pétert. A választók már ekkor érzékelték, hogy ez így nem fog menni. Erre jött a háború, majd az újabb kétharmad, az ellenzék pedig szétesett. Most biztosan nem ez fog történni.

Adminisztratív módon akár nyerhet is a Fidesz, de akkor sem az a domináns politikai hatalom térne vissza, mint amit megismertünk. A Tisza pedig túléli a vereséget, mert annál már sokkal nagyobb erőt képvisel.

Képes lesz megőrizni a hitelességét, különösen azokkal az emberekkel, Kapitány Istvánnal és Orbán Anitával, akik a fideszes magszavazókat leszámítva, a többségi társadalom szerintem elfogad, és jó színvonalat mutatnak kormányzóképesség tekintetében is – mondta a szociálpszichológus, aki hozzátette, ennek ellenére egy esetleges Fidesz győzelem így is óriási csalódást kelthet. – Újabb, kivándorlási hullámra számítok, és arra is, hogy az emberek utcára mennek. Az viszont nem áll Magyar Péter érdekében, hogy elinduljon egy Trump-féle cirkusz, és agresszívvá váljanak a tüntetések. Ha így is lenne, úgy gondolom Magyar Péter csitítaná a tömegeket. Apátiára is számítok, de közel sem akkorára, mint 2022 után, mert akkora reménységet jelent az embereknek a Tisza, hogy ez nem fog elolvadni, mint a tavalyi hó.