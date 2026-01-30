Több mint egymilliárdot költött kommunikációra és tanácsokra tavaly Gulyás Gergely minisztériuma, a legtöbb pénzt egy ismert ember cégei vitték el

szerződések;tanácsadás;Miniszterelnökség;közérdekű adatigénylés;2025;

2026-01-30 05:55:00 CET

Több mint bruttó 1,23 milliárd forintért kötött szerződéseket tavaly kommunikációs, sajtókapcsolati, médiatartalom-előállítási, illetve stratégiai, elemzői vagy tanácsadói feladatok ellátására a Miniszterelnökség - derült ki a Népszava közérdekű adatigénylése nyomán.

Közérdekű adatigénylésünkre a Miniszterelnökség csak négy havi – január, március, augusztus és november – adatot küldött, a többiről hallgatott, így csak hosszas kutatómunka után sikerült megtalálnunk a többi szerződést. Pedig a különbség jelentős, ugyanis a Gulyás Gergely vezette minisztériumi adatok csak 613 millió forintnyi szerződésről szóltak, lapunk azonban további 618 milliót talált. A teljes összeg háromnegyedéről augusztusig szerződött a tárca, az év utolsó négy hónapjára csak 284 millió maradt, amelynek nagy része, 259 millió a kormányzati – és fideszes – kommunikációs pályázatok állandó nagy nyertesénél, a Balásy Gyula érdekeltségeinél, a New Land Media Kft.-nél és a Lounge Design Kft.-nél landolt.

Balásy Gyula az év elején is ugyanekkora összegre szerződött,

vagyis a Miniszterelnökség teljes keretének 42 százalékát vitte el.

A Miniszterelnökség Balásy Gyulának biztos bevételi forrás, hiszen cégei a korábbi években is ugyanekkora összegre szerződtek Gulyás Gergely tárcájával. Más kérdés, hogy ez csak afféle karácsonyi pulykapénz az ő esetében, hiszen – ahogyan azt tavaly ősszel lapunk is megírta – a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal 75 milliárdra szerződött a két céggel kommunikációs feladatok – vagyis kormánypropaganda – ellátására.

A Miniszterelnökség összesen 17 szerződést írt alá. Ezek közül nyolcat, a teljes összeg felét állami cégekkel kötötte, az összesen 607 millió forintból 544 millió a NISZ Nemzeti Infokomunnikációs Szolgáltató Zrt.-nél landolt, amelynek a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt.-n keresztül az Energiaügyi Minisztérium a tulajdonosa. A négy szerződésből a legmagasabb összegű, 381 millió forintos központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásáról szólt, 150 millióért vezette be a cég az EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszert a minisztériumban, emellett jogszabály- és szoftverkövetésről, a rendszerek helyszíni támogatásáról, kiegészítő rendszerfejlesztésről, szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról, illetve cafetériához kapcsolódó fejlesztési és támogatási feladatokra kötöttek kontraktust a felek.

Híranyag- és sajtófotó szolgáltatásra 6,67 millióra szerződött a tárca a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal, vagyis a közmédiával. Irattári szolgáltatásokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egyik cége, a Priv-Dat Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. tulajdonolta Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt. nyújtott 38,1 milliós kontraktusért cserébe. Tolmácsolásra az Igazságügyi Minisztérium cégével, a MKIFK Magyar Közlönykiadó és Igazságügyi Fordítóközpont Zrt.-vel szerződtek 6 millióra, s 2,1 millió jutott a büntetés-végrehajtáshoz tartozó Duna-Mix Kft.-nek – vagyis a váci börtöncégnek – emblémázott vászontáskák beszerzésére.

A nem állami cégekkel közül Balásy Gyuláéi után a legnagyobb összegű, 23,6 milliós szerződést az A-Geni Könyvvizsgáló és Tanácsadó Irodával kötötte a Miniszterelnökség könyvvizsgálati tevékenységre, valamint pénzügyi-számviteli és egyéb szakértői tanácsadásra. A kft. Litvai János és Litvai Enikő érdekeltsége, s lapunk adatai szerint 2014 óta dolgozik a tárcának, de a tulajdonosok másik cége, a Sasvár-Kincs feltűnt a közpénzmilliárdokból támogatott, s gyanús költéseivel a hírekbe került Antall József Tudásközpontnál is, mint könyvvizsgáló.

Belsőépítészeti tanácsadás címén 22,86 millió jutott a Rapa Design Kft.-nek, amely Reisz Ádám építész érdekeltsége, ő tervezte a Várban a jegybanki PADME finanszírozásában a volt Diplomataház helyére a szakma kritikáit kiváltó épületet. Ügyvédi feladatokra és jogi tanácsra írt alá két szerződést a minisztérium a Réti, Várszegi és Társai ügyvédi irodával, mely már korábban is dolgozott a tárcának, 2024-ben például 7,4 millióért.

Nem sokkal kevesebbért, 21,15 millióért adott tanácsokat tavaly a határon túli autonómia ügyében Szili Katalin, az országgyűlés egykori MSZP-s elnöke, aki 2010 után látványosan elfordult a szocialistáktól,

s a kormánypártoknál talált új otthonra, előbb miniszterelnöki megbízott lett – nemzetpolitikai ügyekben –, majd a KDNP-be is belépett 2023-ban. Abban az évben még csak 13,7 millióra szerződött vele a Miniszterelnökség tanácsadói feladatokra, két éve már 18,5 millióra, s az összeg, mint látható, tavaly tovább nőtt.

Ám nemcsak ő az állandó tanácsadója Gulyás Gergely minisztériumának, az elmúlt években rendre feltűnik Darnyi Géza Balázs neve is a szerződők között: 2020-ban 8,25 milliót, 2022-ben 9,9 milliót, egy évre rá 9,66 milliót, 2024-ben 10,651 milliót kapott, s ugyanekkora summáért írt alá tavaly is. A lapunknak elküldött adatokból nem derül ki, mi a konkrét szakterülete, ám vélhetően a civil szféra, hiszen korábban társszerzője volt a civil szervezetek működését segítő Civil Kézikönyvnek. Energetikai szakértői tanácsadásért és energetikai elemzésekért a Barefoot Kft-vel szerződött a Miniszterelnökség 6,985 millióra, a cég tulajdonosa Koleszár Péter ismert informatikai szakember, aki az Iparkamara uniós finanszírozású Modern Vállalkozások Programjának tanácsadója.