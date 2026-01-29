A hidegre tekintettel Vlagyimir Putyin egy hétig nem löveti Kijevet, Donald Trump szerint ez nagyon kedves tőle

hideg;Kijev;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2026-01-29 22:29:00 CET

Az amerikai elnök személyesen kérte az orosz kollégát.

A nagy hidegre tekintettel Vlagyimir Putyin beleegyezett abba, hogy egy hétig nem lövi az ukrán fővárost, Kijevet - idézi a Reuters Donald Trump amerikai elnök bejelentését

„Személyesen kértem Vlagyimir Putyin elnököt, hogy egy hétig ne lőjön Kijevre és számos más városra, és beleegyezett ebbe” - mondta Trump. Az amerikai elnök úgy folytatta: „Ez nagyon kedves tőle. Sokan mondták, hogy ne vesztegessem az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De mégis megtette” - mesélte.

Az orosz hadsereg hetek óta támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, hogy ezzel is nehezítse az ukrán főváros lakóinak a mindennapjait a csaknem négy éve tartó háborúban. Artem Nekraszov ukrán energetikai miniszterhelyettes csütörtökön is arról számolt be, hogy országa infrastruktúra elleni újabb orosz támadások áramkimaradásokat okoztak Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyében. Emellett az időjárási körülmények miatt több mint 500 település van áramellátás nélkül az ország hét megyéjében. Mint közölte, a helyzet a front menti és határ menti térségekben a legnehezebb, ahol az áramellátás helyreállítását az állandó harci cselekmények nehezítik. Hozzátette, Kijevben és a főváros körül is változatlanul nincs mindenhol áram. A kijevi városvezetés közleménye szerint még mindig nincs fűtés a főváros 613 többemeletes lakóépületében.