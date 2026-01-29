Oroszország átadott Ukrajnának ezer holttestet

Oroszország;Ukrajna;holttestek;orosz-ukrán háború;

2026-01-29 18:33:00 CET

Kijev több száz, többemeletes lakóépületében továbbra sincs fűtés.

Újabb ezer olyan holttestet adott át csütörtökön Oroszország Ukrajnának, amelyekről Moszkva azt állítja, hogy ukrán katonák földi maradványai - közölte a hadifoglyokkal való bánásmódért felelős ukrán koordinációs törzs. A testület hozzátette, hogy az ukrán bűnüldöző szervek nyomozói az ország szakértői intézményeivel együttműködve végzik el a holttestek azonosítását.

Artem Nekraszov energetikaiminiszter-helyettes arról tájékoztatott, hogy az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni újabb orosz támadások áramkimaradásokat okoztak Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyében. Emellett az időjárási körülmények miatt több mint 500 település van áramellátás nélkül az ország hét megyéjében. Rámutatott, hogy a legnehezebb a helyzet a front menti és határ menti térségekben, ahol az áramellátás helyreállítását az állandó harci cselekmények nehezítik. Hozzátette, hogy Kijevben és a főváros körül is változatlanul fennáll az áramhiány. A kijevi városvezetés közleménye szerint még mindig nincs fűtés a főváros 613 többemeletes lakóépületében. Az elmúlt 24 órában további 124 épületben állították helyre a fűtést. Olekszandr Horunzsij, a katasztrófavédelem szóvivője sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Kijevben 1344 melegedőpontot állítottak fel.

A Donyeck megyei rendőrség közölte, hogy az orosz erők az elmúlt 24 órában 1713 csapást mértek a frontvonalra és kilenc településre a régióban egy helyi lakos életét vesztette, egy pedig megsebesült. Az ukrán vezérkar a Facebookon arról számolt be, hogy az ukrán erők Luhanszk megye megszállt részében megsemmisítettek egy radarállomást, a zaporizzsjai régióban lévő Vaszilivkánál egy lőszerraktárat, valamint Zaporizzsja és Herszon megyében több drónkezelő pontot.

Dmitro Zsmajlo, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ ügyvezető igazgatója egy csütörtöki televíziós műsorban azt mondta, hogy Oroszország egy nap alatt két Szu-34-es nagy hatótávolságú, nehéz vadászbombázó repülőgépet veszített: egyet az ukrán erők lőttek le a Fekete-tenger felett, a másik pedig Oroszország területén zuhant le feltehetően műszaki meghibásodás miatt.