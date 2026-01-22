Mintegy háromezer többemeletes épületben továbbra sincs fűtés Kijevben

Harmadik napja nincs fűtés mintegy háromezer többemeletes épületben Kijevben – számolt be csütörtökön az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko.
A városi elöljáró a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy a városban továbbra is rendkívüli áramszünetek vannak.
Az áramellátási problémák Kijevben és a régióban 2025 végén kezdődtek, az energiaszolgáltató létesítmények súlyos károsodása miatt a fővárosi régióban. Január 9-én Klicsko felszólította a lakosokat, hogy ha lehetséges, hagyják el a fővárost a fűtés- és áramellátási problémák miatt, rámutatva, hogy abban az időben a többlakásos házak fele fűtés nélkül maradt. Négy nappal később azt mondta, hogy a város áramellátási helyzete romlott, az energiahiány még a kritikus infrastruktúra igényeinek kielégítésében is érezhető. Szerinte
Kijevben a háború kezdete, 2022 februárja óta először alakult ki ilyen bonyolult helyzet az energetikai szektorban.
Január 20-án új robbanássorozat történt Kijevben. Ezt követően a fővárosban újabb áram-, fűtés- és vízellátási zavarok kezdődtek. A helyi média és a regionális energiaszolgáltatók beszámolója szerint
vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be további három ukrajnai régióban.
Kirovohrad és Mikolajiv megyében korlátozások vannak érvényben, de a Sztrana című lap arról írt, hogy vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be Vinnicja megyében is.
Korábban a vészhelyzeti áramszünetekről Dnyipropetrovszk, Kijev, Odessza, Poltava, Szumi, Harkiv, Cserkaszi és Csernyihiv megyéből érkeztek hasonló hírek.A kritikus infrastruktúrát támadják, az alapvető közszolgáltatásokat akarják ellehetetleníteni Ukrajnában az oroszok
Az energetikai vészhelyzet bevezetése után Ukrajnában megtiltották a részletes jelentések közzétételét az energiarendszer állapotáról. Most a nemzeti energiavállalat, az Ukrenerho napi jelentéseiben csak annyit közölt, hogy „az ország több régiójában vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el”. Konkrét adatokat nem közöltek, a felhasználók a helyi szolgáltatók honlapjain tájékozódhatnak a saját régiójukról.
Egy másik beszámoló szerint
meghalt egy 17 éves fiatal Ukrajna déli részén, Odessza régióban egy orosz dróntámadásban.
A terület kormányzója, Oleh Kiper a Telegramon azt írta: „Sajnos az ellenség éjszakai támadásának következtében egy 2009-ben született fiatal férfi halálos sérüléseket szenvedett”.
A kormányzó korábban arról számolt be, hogy drón csapódott be egy lakóház 18. és 19. emelete között, de nem robbant fel. Ötvennyolc embert, köztük nyolc gyermeket kimenekítettek a toronyházból.Mégis Davosba utazik Volodimir Zelenszkij, hogy találkozzon Donald Trumppal