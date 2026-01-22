Mintegy háromezer többemeletes épületben továbbra sincs fűtés Kijevben

Oroszország;fűtés;Ukrajna;Kijev;áramszünet;dróntámadás;

2026-01-22 13:31:00 CET

További három ukrajnai régióban is vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be.

Harmadik napja nincs fűtés mintegy háromezer többemeletes épületben Kijevben – számolt be csütörtökön az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko.

A városi elöljáró a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy a városban továbbra is rendkívüli áramszünetek vannak.

Az áramellátási problémák Kijevben és a régióban 2025 végén kezdődtek, az energiaszolgáltató létesítmények súlyos károsodása miatt a fővárosi régióban. Január 9-én Klicsko felszólította a lakosokat, hogy ha lehetséges, hagyják el a fővárost a fűtés- és áramellátási problémák miatt, rámutatva, hogy abban az időben a többlakásos házak fele fűtés nélkül maradt. Négy nappal később azt mondta, hogy a város áramellátási helyzete romlott, az energiahiány még a kritikus infrastruktúra igényeinek kielégítésében is érezhető. Szerinte

Kijevben a háború kezdete, 2022 februárja óta először alakult ki ilyen bonyolult helyzet az energetikai szektorban.

Január 20-án új robbanássorozat történt Kijevben. Ezt követően a fővárosban újabb áram-, fűtés- és vízellátási zavarok kezdődtek. A helyi média és a regionális energiaszolgáltatók beszámolója szerint

vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be további három ukrajnai régióban.

Kirovohrad és Mikolajiv megyében korlátozások vannak érvényben, de a Sztrana című lap arról írt, hogy vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be Vinnicja megyében is.

Korábban a vészhelyzeti áramszünetekről Dnyipropetrovszk, Kijev, Odessza, Poltava, Szumi, Harkiv, Cserkaszi és Csernyihiv megyéből érkeztek hasonló hírek.

Az energetikai vészhelyzet bevezetése után Ukrajnában megtiltották a részletes jelentések közzétételét az energiarendszer állapotáról. Most a nemzeti energiavállalat, az Ukrenerho napi jelentéseiben csak annyit közölt, hogy „az ország több régiójában vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el”. Konkrét adatokat nem közöltek, a felhasználók a helyi szolgáltatók honlapjain tájékozódhatnak a saját régiójukról.

Egy másik beszámoló szerint

meghalt egy 17 éves fiatal Ukrajna déli részén, Odessza régióban egy orosz dróntámadásban.

A terület kormányzója, Oleh Kiper a Telegramon azt írta: „Sajnos az ellenség éjszakai támadásának következtében egy 2009-ben született fiatal férfi halálos sérüléseket szenvedett”.

A kormányzó korábban arról számolt be, hogy drón csapódott be egy lakóház 18. és 19. emelete között, de nem robbant fel. Ötvennyolc embert, köztük nyolc gyermeket kimenekítettek a toronyházból.