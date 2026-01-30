Nem lesz népszavazás a december 24-i munkaszüneti napról

Százezer alatt maradt a Jobbik Magyarországért Mozgalom által a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítására szervezett országos népszavazási kezdeményezés ügyében gyűjtött aláírások száma – állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a csütörtöki ülésén.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdeményezett népszavazást december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása ügyében, az NVB a kérdést tavaly májusban hitelesítette. A jogorvoslatok lezárulta után, augusztus 26-án vette át a szervező az aláírásgyűjtő íveket, a gyűjtésre december 24-én 16 óráig volt lehetősége.
A szervező december 23-án adta le az íveket. Az ívek ellenőrzését végző Nemzeti Választási Iroda megállapította, hogy
a leadott íveken matematikai számítások alapján az érvényes aláírások száma nem haladhatja meg a százezret.
Ezért az iroda nem ellenőrizte az íveken szereplő aláírásokat, az NVB pedig csütörtöki ülésén megállapította, hogy az országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.
Az alaptörvény szerint legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az NVB a határozatában kiemelte, tekintettel arra, hogy az érvényes aláírások száma százezer alatt maradt, az országos népszavazás elrendelésére az Országgyűlésnek mérlegelési jogkörében eljárva sincs lehetősége.
A bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalmat
közel hárommillió forint bírság megfizetésére kötelezte, amiért a népszavazási kezdeményezéshez igényelt aláírásgyűjtő ívek közül a határidő lejártáig 8171 ívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának.
A bírság összege minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után nyolcszáz forint, de összesen nem haladhatja meg szervezet esetében a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tízszeresét, így az NVB 2 millió 908 ezer forintban állapította meg a kiszabott bírság összegét.