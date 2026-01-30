„A betegek ellátása ellehetetlenül” – Osztálybezárásokat sürget az ország legfontosabb pszichiátriai centrumának 40 orvosa

egészségügy;petíció;Nyírő Gyula Kórház;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2026-01-30 06:51:00 CET

Az erről szóló petíció aláírói között osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek is vannak.

Kevesebb mint két év alatt 15 szakorvos hagyta ott a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI), ezért a kórház pszichiátriai osztályain dolgozó orvosok most egy petícióban egyebek között azt is sürgetik, hogy két osztályt azonnal zárjanak be – írja a Telex.

A Belügyminisztérium alá tartozó egészségügyi államtitkárság a portállal közölte,

az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) megkapta a petíciót, vizsgálja az észrevételeket, foglalkozik a szakmai felvetésekkel.

Mind a 15 szakorvos Ézsi Robin 2024 elején kezdődő főigazgatósága alatt hagyta ott az intézményt, a dokumentum szerint „a kilépő szakemberek magas számáért a felelősség az intézmény vezetőségét terheli”. A petíció szövegében az áll, hogy a felmondott kollégák a szakemberhiány miatt kialakult vállalhatatlan munkaterheléssel, a biztonságos betegellátásra alkalmatlan körülményekkel és az egyre feszültebbé váló munkahelyi légkörrel indokolták a kilépésüket.

A Telexhez eljutó petícióban – amit az intézmény 40 orvosa írt alá – azt is kérik, hogy

csökkentsék az OPAI ellátási területét;

biztosítsák a jogszabályoknak megfelelően a szakorvosképzés feltételeit;

és a korábban kivezetett anyagi ösztönzőket építsék vissza, hogy az ápolók ne hagyják ott az intézményt.

A portál úgy tudja, a kórház vezetőségének és az Okfő főigazgatójának is átadott petíció aláírói között vannak osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek is. A dokumentum szerint 2024. március 1. és 2026. január 20. között

„15 szakmailag elismert, magasan kvalifikált pszichiáter szakorvos mondott fel, az utolsó negyedévben ez a felmondási hullám egyre intenzívebbé vált, ezáltal az orvosok létszáma kritikus érték alá csökkent”.

Többen most is a felmondási idejüket töltik. A petíció szerint ha lejár a felmondási idejük, akkor „márciusra a betegek ellátása ellehetetlenül”. A levélben később azt írták, ha a követelt beavatkozásokat nem teszik meg, és az intézmény nem tud működni, az „jelentős fennakadásokat fog okozni belátható időn belül”.

A petíció szerint

jelenleg több osztályon sem teljesülnek a betegellátás alapvető feltételei. Öt osztályon, köztük az országban egyedülálló, súlyosan agresszív, ön- és közveszélyes betegek ellátására szakosodott emelt biztonságú pszichiátriai osztályon is kevesebb szakorvos van az előírt minimumnál. A neuropszichiátriai osztályon pedig „tényleges orvosi jelenlét nincs”.

A petíciót aláíró 40 orvos az utóbbi osztály mellett az A jelű pszichiátriai osztály azonnali bezárását is sürgeti.

De arra is felhívják a figyelmet, hogy

mivel kevés a szakorvos, a betegeket és a hozzátartozókat nem tudják a jogszabályban előírt módon tájékoztatni.

a szakorvosok hiánya nem pótolható a rezidensekkel, mert ők „önálló munkavégzésre nem oszthatók be”.

hosszú ideje nem sikerült feltölteni megüresedett pozíciókat, és „az intézmény szakmai színvonalának folyamatos hanyatlása, reputációjának romlása miatt új kollégák érkezése nem várható”.

azon kívül, hogy a felelősség az OPAI vezetését terheli, a vezetés a szakmai visszajelzésekre sem nyitott, korrekciós intézkedések nem történnek, a problémák jelzésére pedig nem reagál.

A Telex az OPAI több egykori szakorvosával is beszélt, akik a távozásukat azzal indokolták, hogy Ézsi Robin főigazgatósága alatt toxikus szervezeti kultúra alakult ki az intézményben. Beszéltek arról is, hogy szakmailag megalapozatlannak tartották a főigazgató kinevezését. Ézsi Robin ugyanis végzettsége szerint nem pszichiáter, hanem foglalkozás-egészségügyi szakorvos, vagyis üzemorvos. Pedig a portál információi szerint rajta kívül a terület több elismert pszichiátere is megpályázta a főigazgatói pozíciót.

A Telex megkereste az ügyben az OPAI főigazgatóját, az intézetet fenntartó Országos Kórházi Főigazgatóságot, illetve az intézet irányítóhatóságát, a Belügyminisztériumot is. A főigazgató nem reagált, a Belügyminisztérium alá tartozó egészségügyi államtitkárság viszont az Okfő nevében is válaszolt. Azt írta, hogy „az Országos Kórházi Főigazgatóság a petíciót megkapta, az abban megfogalmazott észrevételeket folyamatosan és körültekintően vizsgálja, valamint az abban szereplő szakmai és egyéb felvetésekkel érdemi módon foglalkozik. A szükséges egyeztetések jelenleg is zajlanak a kórház és Okfő között. Az érintett intézményben a betegellátás folyamatossága és biztonsága garantált, az ellátás zavartalanul, a hatályos szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.”