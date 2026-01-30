Bombariadó miatt ürítettek ki több iskolát Hajdú-Biharban

rendőrség;bombariadó;Hajdú-Bihar megye;iskolák;

2026-01-30 11:59:00 CET

Az érintett oktatási intézményekbe valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek.

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást a hajdú-bihari rendőrök, miután a jelenlegi adatok szerint valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe.

A rendőrség közleménye szerint az épületeket átvizsgálják, az egyenruhások eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

A Dehir péntek délelőtt írt arról, hogy bombariadó miatt kellett kiüríteni több hajdú-bihari iskolát, több intézményből haza is küldték a gyerekeket. A portál úgy tudja, a debreceni iskolák közül fenyegetést kapott a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, ahogy a berettyóújfalui Arany János Gimnázium is.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere a Facebook-oldalán ír arról, hogy a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központba is fenyegető elektronikus levél érkezett. Az általános és középiskola kiürítése azonnal megtörtént, a szülők értesítést kaptak, a gyermekek elhelyezése szervezetten, biztonságos körülmények között zajlik. Hozzátette, hogy az érintett épületek átvizsgálása a hatályos protokoll szerint folyamatban van, és az intézménnyel együttműködve – amennyiben indokolt – az önkormányzat gondoskodik az érintettek elhelyezéséről.

A Dehir kiemeli, bombariadó van több beregszászi és környékbeli iskolában, óvodában is. A kárpátaljai város összes, valamint a kistérség több intézménye külön-külön kapott e-mailes fenyegetést állítólagos robbanószerkezetről.