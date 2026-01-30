Visszavonták az extrém hideg miatt elrendelt vörös riasztást

vörös riasztás;hideg idő;Fülöp Attila;

2026-01-30 12:38:00 CET

De a mostani hideg kezelésére két kormányzati intézkedés továbbra is fennmarad.

Jelesre vizsgázott a szociális ellátórendszer az extrém hideg időszakban – mondta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy az elmúlt három hétben több mint négyszer annyi jelzés – összesen 2682 hívás – érkezett a diszpécserszolgálathoz, mint az elmúlt négy évben összesen a telek alatt. Ez azt jelenti, hogy extra terhelés volt a szociális intézményrendszeren – hangsúlyozta, hozzátéve, a nehéz helyzetben példaadó összefogás valósult meg az ellátórendszerben.

Az államtitkár közölte, hogy

pénteken, reggel nyolc órakor visszavonta az extrém hideg miatt január 7-én elrendelt vörös kód riasztást.

Ez a különleges eljárás arról szól, hogy hajléktalan embereket és mindazokat, akik fűtési nehézségekkel küzdenek, bármelyik szociális intézménybe be kell fogadni. Ilyenkor egyetlen cél van: az élet védelme – szögezte le, megjegyezve, hogy extrém hidegben a közterületen tartózkodás nemcsak az emberi méltóságot sérti, de életveszélyes is.

Fülöp Attila köszönetet mondott minden szociális munkásnak, hatósági és kórházi dolgozónak, aki részt vett az elmúlt nehéz hetek munkáiban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár az akut helyzeten túl vagyunk, a tél továbbra is tart, oda kell figyelni a segítségre szoruló emberekre. Közölte továbbá, hogy a hajléktalanellátó rendszerben országosan a férőhelyek 13 százaléka szabad, tehát „van üres hely, igénybe kell azokat venni, hogy elkerüljük az életveszélyes helyzeteket”.

Az államtitkár kitért arra, hogy a mostani hideg kezelésére két kormányzati intézkedés továbbra is fennmarad,

az egyik a rezsistop, amelynek értelmében a januári, átlagosan 30 százalékos energiatöbblet fogyasztását jóváírással kompenzálja a kormány,

a másik pedig, hogy március 15-ig kiszállítják a szociális tűzifát, amit a rendelkezésre álló készleteken túlmenően lehet igényelni az önkormányzatokon keresztül.

Szentkereszty Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjának intézményvezetője elmondta: a vörös kód ideje alatt megnövelték az utcai jelenlétét, új csapatokat szerveztek, önkénteseket vontak be, új szálláshelyeket nyitottak, ennek ellenére 150-200 százalékos kihasználtsággal működtek a krízisellátók. Úgy folytatta, a bejelentések, segélyhívások száma az időjárás enyhülésével csökkent, ami nem feltétlenül indokolt, mert az esős, hűvös időjárás akár még veszélyesebb is lehet az utcán élők számára.

Beszámolt arról is, hogy a tapasztalataik szerint a hajléktalanok egyharmada, fele a kiérkező munkatársak minden igyekezete ellenére sem hagyja el a tartózkodási helyét. Őket a helyszínen látják el a szolgálat munkatársai, takarót, élelmiszert, forró teát biztosítanak, amennyiben azt elfogadják – mondta, majd arra kérte a lakosságot, hogy aki bajba jutott embert lát, az bejelentés előtt kérdezze meg tőle, miben van szüksége segítségre.