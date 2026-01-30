Visszavonták az extrém hideg miatt elrendelt vörös riasztást

Jelesre vizsgázott a szociális ellátórendszer az extrém hideg időszakban – mondta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy az elmúlt három hétben több mint négyszer annyi jelzés – összesen 2682 hívás – érkezett a diszpécserszolgálathoz, mint az elmúlt négy évben összesen a telek alatt. Ez azt jelenti, hogy extra terhelés volt a szociális intézményrendszeren – hangsúlyozta, hozzátéve, a nehéz helyzetben példaadó összefogás valósult meg az ellátórendszerben.
Az államtitkár közölte, hogy
pénteken, reggel nyolc órakor visszavonta az extrém hideg miatt január 7-én elrendelt vörös kód riasztást.
Ez a különleges eljárás arról szól, hogy hajléktalan embereket és mindazokat, akik fűtési nehézségekkel küzdenek, bármelyik szociális intézménybe be kell fogadni. Ilyenkor egyetlen cél van: az élet védelme – szögezte le, megjegyezve, hogy extrém hidegben a közterületen tartózkodás nemcsak az emberi méltóságot sérti, de életveszélyes is.
Fülöp Attila köszönetet mondott minden szociális munkásnak, hatósági és kórházi dolgozónak, aki részt vett az elmúlt nehéz hetek munkáiban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár az akut helyzeten túl vagyunk, a tél továbbra is tart, oda kell figyelni a segítségre szoruló emberekre. Közölte továbbá, hogy a hajléktalanellátó rendszerben országosan a férőhelyek 13 százaléka szabad, tehát „van üres hely, igénybe kell azokat venni, hogy elkerüljük az életveszélyes helyzeteket”.Az extrém hideg ellenére sok hajléktalan továbbra is az utcán tölti az éjszakát, és nehéz rávenni őket arra, hogy bemenjenek a melegedőkbe
Az államtitkár kitért arra, hogy a mostani hideg kezelésére két kormányzati intézkedés továbbra is fennmarad,
az egyik a rezsistop, amelynek értelmében a januári, átlagosan 30 százalékos energiatöbblet fogyasztását jóváírással kompenzálja a kormány,
a másik pedig, hogy március 15-ig kiszállítják a szociális tűzifát, amit a rendelkezésre álló készleteken túlmenően lehet igényelni az önkormányzatokon keresztül.
Szentkereszty Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjának intézményvezetője elmondta: a vörös kód ideje alatt megnövelték az utcai jelenlétét, új csapatokat szerveztek, önkénteseket vontak be, új szálláshelyeket nyitottak, ennek ellenére 150-200 százalékos kihasználtsággal működtek a krízisellátók. Úgy folytatta, a bejelentések, segélyhívások száma az időjárás enyhülésével csökkent, ami nem feltétlenül indokolt, mert az esős, hűvös időjárás akár még veszélyesebb is lehet az utcán élők számára.
Beszámolt arról is, hogy a tapasztalataik szerint a hajléktalanok egyharmada, fele a kiérkező munkatársak minden igyekezete ellenére sem hagyja el a tartózkodási helyét. Őket a helyszínen látják el a szolgálat munkatársai, takarót, élelmiszert, forró teát biztosítanak, amennyiben azt elfogadják – mondta, majd arra kérte a lakosságot, hogy aki bajba jutott embert lát, az bejelentés előtt kérdezze meg tőle, miben van szüksége segítségre.„Ha olyan embert látunk, aki nagyon sápadt, remeg, vagy már nem is remeg, zavart, vagy eszméletlen, azonnal hívjuk a 112-t”