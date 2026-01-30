"Szövegelés" a sajtószabadságért

„De hát szabad most is a sajtó! Igen? Akkor legyen szabad teljesen, s ne egy Orbán Viktor imasátor legyen mindig élőadásban az egyesen.” Nagy tapsot kap Gábor Tamás Indiana, nemcsak ezért a néhány mondatért. A többiért is - tudósít az eseményről a Népszabadság.