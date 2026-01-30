Ukrajna;civilek;autóbusz;sérültek;halálos áldozat;orosz támadás;Herszon;

2026-01-30 16:01:00 CET

Civileket szállító buszra nyitottak tüzet az oroszok Herszonban, a sofőr meghalt, többen megsebesültek

A főváros, Kijev, valamint az energetikai létesítmények elleni támadások átmeneti leállítása nem jelent tűzszünetet. Oroszország az éjjel Ukrajnára több mint száz légicsapást mért, hat ember vesztette életét.