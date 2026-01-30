Civileket szállító buszra nyitottak tüzet az oroszok Herszonban, a sofőr meghalt, többen megsebesültek

Január 30-án pénteken helyi idő szerint dél körül orosz tüzérségi támadás érte Herszon központját, eltalálva egy városi buszt, amelynek sofőrje meghalt, öt személy pedig megsebesült – számolt be az agresszor legújabb, civilek elleni katonai akciójáról a The Kyiv Independent a Herszon megyei ügyészség közlése alapján.
Az állami katasztrófavédelmi szolgálatok ismertetése szerint a város központjára célzott támadás során egyik lövedék az úttestbe csapódott, és a repeszek okoztak sérüléseket, rongálták meg a buszt. – A sérültek közül két ember kritikusállapotban van – mondta Olekszandr Prokudin kormányzó, aki szerint az oroszok szándékosan támadtak az embereket szállító buszra.
Az ügyészség személyi halált okozó háborús bűncselekmény elkövetése miatt indított nyomozást a támadás után. A lap kiemelte, hogy az orosz erők egyre gyakrabban drónokkal is támadnak civilekre, különösen Herszonban.
Azóta, hogy Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin azt ígérte, egy hétig nem löveti Kijevet, a fővárost és energetikai létesítményeket ugyan nem ért támadás, de mint kiderült, ez egyáltalán nem jelent tűzszünetet. Péntekre virradóra Oroszország 111 különböző típusú drónt és egy ballisztikus rakétát indított Ukrajna több megyéje ellen, a helyi hatóságok összesítése szerint a támadásoknak országszerte hat civil halálos áldozata van, húszan pedig megsebesültek.A Kreml szerint Vlagyimir Putyin azért egyezett bele a támadások felfüggesztésébe, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalásokhozA hidegre tekintettel Vlagyimir Putyin egy hétig nem löveti Kijevet, Donald Trump szerint ez nagyon kedves tőleOrosz dróntámadás ért egy Kárpátaljáról Kelet-Ukrajnába tartó személyvonatot, öten meghaltak