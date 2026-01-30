A Kreml szerint Vlagyimir Putyin azért egyezett bele a támadások felfüggesztésébe, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalásokhoz

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Kreml;

2026-01-30 13:58:00 CET

Donald Trump bejelentésével szemben Dmitrij Peszkov a hideg időre nem tért ki, és a döntés időtartama is kérdéses.

Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett Donald Trump amerikai elnök arra vonatkozó személyes kérésébe, hogy február 1-ig felfüggeszti a Kijev elleni támadásokat, ezzel teremtve „kedvező feltételeket” a béketárgyalásokhoz – a Reuters szerint erről számolt be pénteken a Kreml.

Trump nemrég közölte, az orosz elnök beleegyezett, hogy a nagy hidegre tekintettel egy hétig nem lövi Kijevet és más ukrán városokat. Mint megírtuk, az amerikai elnök azt is megjegyezte: „Ez nagyon kedves tőle. Sokan mondták, hogy ne vesztegessem az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De mégis megtette”.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor pénteken, újságírói kérdésre válaszolva az időjárást nem említette tényezőként a döntéssel összefüggésben. – Trump elnök valóban személyesen kérte Putyin elnököt, hogy február 1-ig, egy hétig tartózkodjon a kijevi támadástól, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalásokhoz – jelentette ki. Az a szavai alapján nem egyértelmű, hogy mindez csak az ukrán fővárosra, vagy az egész országra vonatkozik.

Az orosz hadsereg hetek óta támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, Artem Nekraszov energetikai miniszterhelyettes csütörtökön is arról számolt be, hogy az újabb orosz támadások áramkimaradásokat okoztak Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyében. Hozzátette, a helyzet a front menti és határ menti térségekben a legnehezebb, ahol az áramellátás helyreállítását az állandó harci cselekmények nehezítik.