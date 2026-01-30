ORFK: Hét oktatási intézményt és kilenc közintézményt fenyegettek meg robbantással ukránul

rendőrség;bombafenyegetés;Érd;

2026-01-30 16:17:00 CET

Előzőleg Érd polgármestere számolt be arról, hogy megfenyegették a helyi ukrán nemzetiségi önkormányzatot.

Ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail érkezett 2026. január 30-án ezidáig hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe – tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság.

E szerint minden szükséges ellenintézkedést megtesznek. Mindenkit arra kértek, hogy aki ilyen küldeményt kap, értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el.

Az említett fenyegetések egyik célpontja minden valószínűség szerint az érdi ukrán nemzetiségi önkormányzat volt: mint lapunk is megírta, Jedlicska Jevgenija, az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke arról tájékoztatott, hogy egy feltehetően kör-email jutott el hozzájuk, amelyben az állt, hogy 500 helyszínen telepítettek bombát, amelyek robbanni fognak, és indítástól kezdve 15 percük van arra, hogy kiürítsék az épületet, de hogy melyik épületet, vagy hogy mikor indul a számlálás, azt nem nevezték meg. A levélben fényképek is voltak, amelyen a robbanószernek látszó tárgy szerepelt egy orosz felirattal: robbanószer.