pszichiátria;Nyírő Gyula Kórház;orvoshiány;

Képünk illusztráció

Akkora a szakemberhiány, hogy ellehetetlenülhet a betegek ellátása a Nyírő Gyula országos pszichiátrián, osztályok bezárását sürgetik

Az intézmény jelenlegi főigazgatóját úgy nevezte ki Rétvári Bence belügyi államtitkár, hogy az illető nem is pszichiáter, miközben annak idején több elismert szakember is jelentkezett volna a feladatra. Azóta 15 szakorvos távozott, a kórház a működés határán táncol.

Kevesebb mint két év alatt 15 szakorvos hagyta ott Magyarország egyik legnagyobb pszichiátriai centrumát, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI), ezért a kórház orvosai petícióban kérik két osztály azonnali bezárását a túlterheltség és a betegek ellátásának képtelensége miatt - írja a Telex.

Az egyik, már felmondott szakorvos a lappal azt közölte, példátlan, hogy egy ilyen kaliberű ellátóegységet ennyien elhagyjanak. A 15 szakorvos Ézsi Robin 2024 elején kezdődő főigazgatósága alatt hagyta ott az intézményt, s ehhez megjegyezték, „a kilépő szakemberek magas számáért a felelősség az intézmény vezetőségét terheli”.

Az intézmény 40 orvosa által aláírt, és a Telexhez is eljuttatott petíció szerint a 15 kolléga három fő ok miatt hagyta el az intézményt:

  • a szakemberhiány miatt kialakult vállalhatatlan munkaterhelés,

  • a biztonságos betegellátásra alkalmatlan körülmények,

  • az egyre feszültebbé váló munkahelyi légkör.

Így a petíciót aláírói azt kérik, hogy csökkentsék az OPAI ellátási területét, biztosítsák a jogszabályoknak megfelelően a szakorvosképzés feltételeit, továbbá, hogy a korábban kivezetett anyagi ösztönzőket építsék vissza, annak érdekében, hogy az ápolók ne hagyják ott a kórházat. Az aláírók között osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek is vannak. 

2024 márciusa óta 15 magasan kvalifikált, szakmailag elismert pszichiáter hagyta ott az OPAI-t , az utolsó negyedévben pedig a felmondási hullám egyre intenzívebbé vált, az orvosok létszáma a kritikus érték alá csökkent. Sőt, többen most is a felmondási idejüket töltik, ha pedig ez lejár, a betegek ellátása márciusra ellehetetlenül. Így ha a kéréseik nem teljesülnek, az intézmény működése kerül veszélybe, s „jelentős fennakadásokat fog okozni belátható időn belül”.

Miközben az OPAI  országos intézmény és a területen dolgozni készülő szakorvosjelöltek oktatásában is részt vesz, a petíciót aláíró orvosok szerint jelenleg öt osztályon sem teljesülnek a betegellátás alapvető feltételei, ezek egyike az országban egyedülálló, súlyosan agresszív, ön- és közveszélyes betegek ellátására szakosodott emelt biztonságú pszichiátriai osztály, ahol szintén kevesebb szakorvos dolgozik a minimumnál. Sőt, a neuropszichiátriai osztályon „tényleges orvosi jelenlét” nincs is, ezért ezt, és az A jelű pszichiátriai osztályt sürgősen bezáratnák.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a megüresedett pozíciókra hosszú ideje képtelenek szakembert találni, „az intézmény szakmai színvonalának folyamatos hanyatlása, reputációjának romlása miatt új kollégák érkezése nem várható”, rezidensekkel pedig nem tudják a szakorvosokat pótolni.

Az OPAI-t 2024 márciusa óta Ézsi Robin vezeti megbízott főigazgatóként, majd 2025. január 15-én hivatalosan is megkapta kinevezését Rétvári Bencétől, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárától. A Telexnek nyilatkozó orvosok szerint Ézsi Robin főigazgatósága alatt nagyon kellemetlen, toxikus szervezeti kultúra alakult ki az intézményben, s a petíció aláírói szerint is felelősség terheli a vezetést, a szakmai visszajelzésekre nem nyitottak, korrekciós intézkedések nem történnek, a problémák jelzésére nem reagálnak. Ráadásul a nyilatkozó szakemberek szerint Ézsi Robin kinevezését szakmailag is megalapozatlannak tartották, mivel még csak nem is pszichiáter, hanem üzemorvos, kinevezése pedig annak ellenére történt, hogy a terület több elismert pszichiátere is pályázott a posztra. „A felső vezetők után távozott több főorvos, aztán a gyakorlottabb szakorvosok, de most már nagyon aggasztó a helyzet, mert fiatal szakorvosok mennek el, a rezidensek lázadoznak” - mesélte az egyik forrás.

Ézsi Robin nem reagált a Telex megkeresésére. A Takács Péter vezette egészségügyi államtitkárság a lappal azt közölte: „az Országos Kórházi Főigazgatóság a petíciót megkapta, az abban megfogalmazott észrevételeket folyamatosan és körültekintően vizsgálja, valamint az abban szereplő szakmai és egyéb felvetésekkel érdemi módon foglalkozik. A szükséges egyeztetések jelenleg is zajlanak a kórház és Okfő között. Az érintett intézményben a betegellátás folyamatossága és biztonsága garantált, az ellátás zavartalanul, a hatályos szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.”

A büntetés-végrehajtás felügyeletével.