Akkora a szakemberhiány, hogy ellehetetlenülhet a betegek ellátása a Nyírő Gyula országos pszichiátrián, osztályok bezárását sürgetik

pszichiátria;Nyírő Gyula Kórház;orvoshiány;

2026-01-30 19:02:00 CET

Az intézmény jelenlegi főigazgatóját úgy nevezte ki Rétvári Bence belügyi államtitkár, hogy az illető nem is pszichiáter, miközben annak idején több elismert szakember is jelentkezett volna a feladatra. Azóta 15 szakorvos távozott, a kórház a működés határán táncol.

Kevesebb mint két év alatt 15 szakorvos hagyta ott Magyarország egyik legnagyobb pszichiátriai centrumát, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI), ezért a kórház orvosai petícióban kérik két osztály azonnali bezárását a túlterheltség és a betegek ellátásának képtelensége miatt - írja a Telex.

Az egyik, már felmondott szakorvos a lappal azt közölte, példátlan, hogy egy ilyen kaliberű ellátóegységet ennyien elhagyjanak. A 15 szakorvos Ézsi Robin 2024 elején kezdődő főigazgatósága alatt hagyta ott az intézményt, s ehhez megjegyezték, „a kilépő szakemberek magas számáért a felelősség az intézmény vezetőségét terheli”.

Az intézmény 40 orvosa által aláírt, és a Telexhez is eljuttatott petíció szerint a 15 kolléga három fő ok miatt hagyta el az intézményt:

a szakemberhiány miatt kialakult vállalhatatlan munkaterhelés,

a biztonságos betegellátásra alkalmatlan körülmények,

az egyre feszültebbé váló munkahelyi légkör.

Így a petíciót aláírói azt kérik, hogy csökkentsék az OPAI ellátási területét, biztosítsák a jogszabályoknak megfelelően a szakorvosképzés feltételeit, továbbá, hogy a korábban kivezetett anyagi ösztönzőket építsék vissza, annak érdekében, hogy az ápolók ne hagyják ott a kórházat. Az aláírók között osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek is vannak.

2024 márciusa óta 15 magasan kvalifikált, szakmailag elismert pszichiáter hagyta ott az OPAI-t , az utolsó negyedévben pedig a felmondási hullám egyre intenzívebbé vált, az orvosok létszáma a kritikus érték alá csökkent. Sőt, többen most is a felmondási idejüket töltik, ha pedig ez lejár, a betegek ellátása márciusra ellehetetlenül. Így ha a kéréseik nem teljesülnek, az intézmény működése kerül veszélybe, s „jelentős fennakadásokat fog okozni belátható időn belül”.

Miközben az OPAI országos intézmény és a területen dolgozni készülő szakorvosjelöltek oktatásában is részt vesz, a petíciót aláíró orvosok szerint jelenleg öt osztályon sem teljesülnek a betegellátás alapvető feltételei, ezek egyike az országban egyedülálló, súlyosan agresszív, ön- és közveszélyes betegek ellátására szakosodott emelt biztonságú pszichiátriai osztály, ahol szintén kevesebb szakorvos dolgozik a minimumnál. Sőt, a neuropszichiátriai osztályon „tényleges orvosi jelenlét” nincs is, ezért ezt, és az A jelű pszichiátriai osztályt sürgősen bezáratnák.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a megüresedett pozíciókra hosszú ideje képtelenek szakembert találni, „az intézmény szakmai színvonalának folyamatos hanyatlása, reputációjának romlása miatt új kollégák érkezése nem várható”, rezidensekkel pedig nem tudják a szakorvosokat pótolni.

Az OPAI-t 2024 márciusa óta Ézsi Robin vezeti megbízott főigazgatóként, majd 2025. január 15-én hivatalosan is megkapta kinevezését Rétvári Bencétől, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárától. A Telexnek nyilatkozó orvosok szerint Ézsi Robin főigazgatósága alatt nagyon kellemetlen, toxikus szervezeti kultúra alakult ki az intézményben, s a petíció aláírói szerint is felelősség terheli a vezetést, a szakmai visszajelzésekre nem nyitottak, korrekciós intézkedések nem történnek, a problémák jelzésére nem reagálnak. Ráadásul a nyilatkozó szakemberek szerint Ézsi Robin kinevezését szakmailag is megalapozatlannak tartották, mivel még csak nem is pszichiáter, hanem üzemorvos, kinevezése pedig annak ellenére történt, hogy a terület több elismert pszichiátere is pályázott a posztra. „A felső vezetők után távozott több főorvos, aztán a gyakorlottabb szakorvosok, de most már nagyon aggasztó a helyzet, mert fiatal szakorvosok mennek el, a rezidensek lázadoznak” - mesélte az egyik forrás.

Ézsi Robin nem reagált a Telex megkeresésére. A Takács Péter vezette egészségügyi államtitkárság a lappal azt közölte: „az Országos Kórházi Főigazgatóság a petíciót megkapta, az abban megfogalmazott észrevételeket folyamatosan és körültekintően vizsgálja, valamint az abban szereplő szakmai és egyéb felvetésekkel érdemi módon foglalkozik. A szükséges egyeztetések jelenleg is zajlanak a kórház és Okfő között. Az érintett intézményben a betegellátás folyamatossága és biztonsága garantált, az ellátás zavartalanul, a hatályos szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.”