Részben rabok ürítik ki a Szőlő utcai javítóintézet épületét

Részben fogvatartottak ürítik ki a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet épületét – értesült a 444. A lap szerint a rabokat a budapesti és a váci büntetés-végrehajtási intézetekből szállítják reggelente a Szőlő utcába, feladatuk az, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet munkatársainak felügyelete mellett szortírozzák a leltárba vett berendezési tárgyakat, emellett a tisztasági festést is ők végzik.

A lap kérdésére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) sajtóosztálya megerősítette, hogy „a kiürítéssel összefüggő munkálatokat részben a büntetés-végrehajtási szervezet munkatársai, részben fogvatartottak végzik”. Hozzátették, hogy „a használható eszközök, tárgyak sorsáról még nem született döntés.”

A lap névtelenséget kérő forrása úgy tudja, a bútorokat, iskolai székeket, padokat, polcokat, tárolókat, szerszámokat, ágyakat jellemzően felaprítják és konténerekben a szeméttelepre viszik, első körben csak az értékesebb tárgyakat viszik a BvOP budapesti raktárába. A tisztasági festést a termek, szobák kiürítése után végzik el a rabok. A forrás szerint a büntetés-végrehajtás magas rangú vezetői rendszeresen a helyszínen ellenőrzik a munkálatokat, s „szó szerint hajtják a megbízott vezetőt a munkálatok gyors ütemezésére, teljesítésére”.

A BvOP tájékoztatása szerint a kiürítés legkésőbbi dátuma március 14-e, Pintér Sándor belügyminiszter jogutód nélkül szünteti meg a Budapesti Javítóintézetet. A 444 úgy tudja, már ennél hamarabb, február első felében végezni akarnak a feladatokkal, de hogy utána mi lesz, az kérdéses, a belügyi tárca ugyanis nem tervezi hasznosítani az épületet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fog dönteni róla.

A Magyar Helsinki Bizottság több forrásból úgy tudja, Tökölön és a Miskolchoz közeli Szirmabesenyőn rabokat vittek építkezni, hogy a meglévő börtönök közvetlen szomszédságában alakítsák ki az új javítóintézeteket.