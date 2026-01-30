rendőrség;Debrecen;Orbán Viktor;erőszak;önkéntesek;előállítás;felszólítás;baltás támadás;Magyar Péter;Tisza Párt;

Magyar Péter: Baltával támadtak a Tisza Párt önkénteseire Debrecenben

Az ellenzéki vezető felszólította Orbán Viktort, hogy állítsa le az elszabadult erőszakot, és a köztársasági elnöktől is megszólalást vár.

„Döbbenet! Baltával támadtak a TISZA fiatal önkénteseire egy debreceni lakótelepen. Az elkövető a hírek szerint egy tanár, akinek a gyerekei is otthon tartózkodtak. A fiatalok el tudtak szaladni, így személyi sérülés szerencsére nem történt. Nyolc rendőr érkezett pajzsokkal a helyszínre előállítani az elkövetőt” – posztolta feldúltan Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szerint az önkénteseik sokkot kaptak, Tárkányi Zsolt, az ellenzéki párt debreceni képviselőjelöltje már a helyszínre tart. Magyar Péter elvárja, hogy a Fidesz jelöltjei, Barcsa Lajos és Széles Diana azonnal elhatárolódjon, de üzent a két megtámadott aktivistának is: Dani, Peti, veletek vagyunk!

„Felszólítom Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy álljon az ország nyilvánossága elé és haladéktalanul állítsa le az általuk szított erőszakot és agressziót! Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy szólaljon meg!” – zárta posztját Magyar Péter.

