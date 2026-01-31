Debrecen fideszes polgármestere elítélte a Tisza Párt aktivistáit érő baltás támadást

Fidesz;Debrecen;Papp László;baltás támadás;Tisza Párt;

2026-01-31 10:01:00 CET

A Fidesz és a Tisza Párt helyi jelöltjei is megnyilvánultak az ügyben.

Az erőszak minden formája, legyen az szóbeli vagy fizikai, elítélendő! Sem a közéletben sem a magánéletben nincs helye! - szögezte le Papp László, Debrecen fideszes polgármestere a Facebookon, reagálva arra, hogy egy debreceni lakótelepen baltával támadták meg a Tisza Párt önkénteseit.

„Fizikai fenyegetés érte a Tisza Párt debreceni aktivistáit. Határozottan elítélek minden olyan cselekményt, amely fenyegetést, veszélyt vagy erőszakot jelent a polgárainkra, pusztán azért, mert politikai tevékenységet végeznek. A közéleti szerepvállalás tiszteletre méltó tevékenység függetlenül attól, hogy milyen törvényesen működő párt képviseletében történik. Nem érhet senkit fenyegetés, bántalmazás azért, mert az általa támogatott politikai szervezetet képviseli vagy annak tevékenységét meg akarja ismertetni a választópolgárokkal” - fogalmazott a városvezető.

Papp László az országgyűlési választások közeledtével arra kért mindenkit, hogy tartsa tiszteletben mások véleményét és tartózkodjon a fenyegető, illetve erőszakos cselekményektől, hogy a választások nyugalomban, rendben, tisztességesen lebonyolíthatóak legyenek.

Előzőleg Magyar Péter posztolt egy videórészletet a támadásról. Személyi sérülés szerencsére nem történt, az elkövetőt a rendőrök előállították. A Tisza Párt elnöke szerint az önkénteseik sokkot kaptak, elvárja, hogy a Fidesz helyi jelöltjei, Barcsa Lajos és Széles Diána - akik amúgy a cívisváros alpolgármesterei is - határolódjanak el a történtektől. A Tisza Párt egyébként Tárkányi Zsoltot és Tompa Enikőt indítja Debrecenben.

Barcsa Lajos és Széles Diána reagált is. Előbbi közölte: „az erőszaknak Debrecenben nincs helye. Pont.” Mint jelezte, elítél minden fizikai és verbális erőszakot, függetlenül attól, hogy kit érint és milyen politikai oldalon áll. Megjegyezte viszont, hogy „a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem ismert az elkövető kiléte, sem az eset indítéka, így felelőtlen és veszélyes bárkit vagy bármely politikai közösséget megalapozatlanul megvádolni.” A fideszes politikus szerint Debrecenben a kampányok eddig békésen zajlottak, és ez így kell, hogy maradjon, a politikai véleménykülönbségek nem vezethetnek fenyegetéshez vagy erőszakhoz. „Magam is kaptam az elmúlt időszakban súlyosan fenyegető, becsületsértő üzeneteket, amelyek semmilyen politikai vitában nem elfogadhatók. Ezeket jogi úton kezeljük” - tette hozzá.

Széles Diána azt írta, az ügy minden részletét nem ismeri, azonban „az online térben megjelent hamis sejtetések ellenére egyik aktivistánk sem érintett a sajnálatos eseményben. Én és a Fidesz debreceni szervezete elítélünk minden fizikai és verbális erőszakos cselekményt, történjen az a fizikai valóságban vagy az online térben” - fogalmazott. Az alpolgármester szintén arra kérte a lakosságot, hogy tartózkodjon az erőszaktól, a fenyegetésektől, illetve a becsületsértéstől. „Magam részéről a mai nap is halálos fenyegetéssel felérő és egyben súlyosan becsületsértő üzenetet kaptam, amelyre semmilyen politikai meggyőződés nem adhat alapot. Az ilyen, általunk lementett és közjegyzővel hitelesített kommentekből Tiszát lehetne rekeszteni" - írta, idézve egy kommentelőt, aki lekurvázta a politikust és közölte vele, hogy „koporsóban a helye”. Széles Diána ezzel visszadobta a labdát és felszólította Magyar Pétert, Tompa Enikőt és Tárkányi Zsoltot, hogy határolódjanak el a magyar politikai közélet bármely szereplőjét érő fenyegetésektől és becsületsértő cselekményektől, illetve azok elkövetőitől.

Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt videóbejegyzésben közölte: – A politikai oldalak bármelyikét érő verbális, vagy nonverbális, fizikai erőszakot elítéljük, a múltban is elítéltük, a jövőben is elítéljük, és ki fogunk állni mindenki mellett, bármelyik politikai oldal szereplője mellett, aki neadj'Isten hasonlót kényszerül átélni. Bízzunk benne, hogy ilyen nem fog történni többet.