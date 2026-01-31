Csézy lesz a Tisza Párt jelöltje Mezőkövesden

Csézy;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-31 11:42:00 CET

Újabb igazolást jelentett be Magyar Péter.

Hatalmas örömmel jelentem be, hogy Csézy lesz a TISZA képviselőjelöltje a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben - közölte Magyar Péter a Facebookon.

„Csézy énekesnő, ruhatervező, az 1700-as évek óta Mezőkövesden élő matyó Kisjankó népművész család leszármazottja. Hihetetlenül büszke szülőföldjére és kulturális örökségére. 2008-ban ő képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. A világhírű matyó népművészet számára élő valóság, amely Mezőkövesdhez és a környező településekhez köti, és amelyért ma is felelősséget érez” - olvasható Magyar Péter méltatása.

Mint közölte, a zene gyermekkorától kezdve meghatározza az életét, karrierje során fellépett Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is, de nagyon fontos számára a népművészet is. Tervezőként a matyó hagyományokat kortárs formában adja tovább, s hatalmas megtiszteltetés volt számára, amikor Karikó Katalin őt kérte fel ruhái megtervezésére: ő tervezte azt az estélyi ruhát is, amelyben Karikó Katalin átvette az orvostudományi Nobel-díjat.

A méltatás szerint Csézy Erzsébetnek meggyőződése, hogy Mezőkövesd és környéke sokkal többre képes annál, mint amit ma látunk. Szeretne a helyiekért dolgozni. Fontos számára a párbeszéd, az együttműködés és az, hogy a döntések valóban az emberekről szóljanak.Azért fog dolgozni, hogy Mezőkövesd és környékbeli mind az 53 település olyan hely legyen, ahol jó élni, ahol a hagyomány és a jövő egymást erősíti. Férjével, Szabó László rákkutatóval tavaly született kislányuk.