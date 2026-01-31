Lemondott Robert Fico tanácsadója, aki nagyon szeretett lányokról írni Jeffrey Epsteinnek

Szlovákia;lemondás;Miroslav Lajcák;Jeffrey Epstein;

2026-01-31 19:47:00 CET

Miroslav Lajčák azt állítja, nem követett el semmiféle bűnt.

Benyújtotta a lemondását Miroslav Lajcák volt szlovák külügyminiszter, Robert Fico miniszterelnök jelenlegi tanácsadója, akiről az Epstein-akták utolsó adagja, hárommillió dokumentum nyilvánosságra hozatala után kiderült, hogy rengeteg e-mailt váltott lányokról a pedofil amerikai üzletemberrel, Jeffrey Epsteinnel. Robert Fico egy szombati Facebook-videóban jelentette be, hogy elfogadta Miroslav Lajcák lemondását. A Dennik N szerint a politikus vezetékneve 346-szor, a keresztneve 700-szor szerepel a dokumentumokban.

Miroslav Lajcák nyolc éven át, 2021 márciusától 2020 áprilisáig volt Szlovákia külügyminisztere, vagyis éppen országa egyik vezető politikai alakjaként írt Jeffrey Epsteinnek 2018. októberi kijevi úton arról, hogy az ukrán fővárosban a lányok ugyanolyan szépek, mint mindig. Néhány nappal később írt a pedofil amerikai üzletembernek a GLOBSEC Tatra Summiit 2018 nevű nemzetközi konferenciájáról is egy fotó kíséretében, aztán az orosz fővárosból, Moszkvából is. Ekkor Miroslav Lajcák a többi között arról áradozott, hog a „a lányok hihetetlenek”, amire Jeffrey Epstein úgy válaszolt, ezek a lányok jelentik a legjobb orosz exportárut.

Ezzel az akkori szlovák külügyminiszter nem értett egyet, mondván, a lányok csak a második helyen állnak a kőolaj után.

A pedofil amerikai üzletember ragaszkodott a kijelentéséhez. Kőolaja Szaúd-Arábiának van, az oroszoktól a lányok jönnek – írta.

Miroslav Lajčák egyébként fájlalta is, hogy levélváltás közben egyetlen lány sincs mellette, mivel „túl sok szempár” szegeződik rá, amire Jeffrey Epstein érezhető önelégültséggel azt írta, hogy mellette két lány is ül. „Ez nem fair” – válaszolta Szlovákia akkori külügyminisztere, aki a 360ta portál cikke egy levélváltásban azt is firtatta, Jeffrey Epstein „az ilyen játékokra” miért nem hívja meg. Az egyik e-mailben a pedofil amerikai üzletember nőket ajánlott Miroslav Lajcáknak, akit aztán elkezdett ugratni, hogy lehet, ezek a nők túl fiatalok, 30 alattiak a szlovák külügyminiszterhez. „Elveheted feleségül őket és a nővérüket is ” – kajánkodott.

Miroslav Lajčák 2017 és 2019 között levelezett Jeffrey Epsteinnel, írtak egymásnak arról is, hogy Robert Fico találkozhatna Donald Trump akkori amerikai elnök kiráycsinálójával, Steve Bannonnal.

Az már világos volt, hogy Miroslav Lajcák kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel, de az nem, hogy milyen szívélyes viszonyt ápoltak. Robert Fico mindeddig védte a miniszterelnöki tanácsadóját. A TASR szlovák hírügynökségnek adott nyilatkozatában Miroslav Lajčák azt állította, nem azért távozik, mert bűnt követett el vagy valamilyen kevésbé etikus tettre ragadtatta volna magát, hanem azért, mert nem akarja, hogy az ügy árnyéka Robert Ficóra vetüljön.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott mintegy hárommillió dokumentum között több mint 2000 videó és 180 ezer fénykép is van. Nagy részükön a kiskorú szereplők és a nők feketével el vannak fedve, Todd Blanche miniszterhelyettes közlése szerint jelentős többségük pornográf felvétel.

Jeffrey Epsteint 2019. július 6-án tartóztattak le pedofília vádja miatt az Egyesült Államokban. Alig több mint egy hónappal később, 2019. augusztus 10-én a New York-i börtöncellájában öngyilkos lett.