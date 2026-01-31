Versenyfutás az ENSZ- főtitkári székért

Versenyfutás kezdődött Jugoszlávia volt országai között az ENSZ-főtitkári tisztségért. Jövőre kell ugyanis megválasztani Ban Ki Mun utódát. Nem valószínű, hogy akár a szerb, akár a horvát, akár a szlovén jelölt lenne a befutó. Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszter tűnik a legnagyobb favoritnak.