Jeffrey Epsteinnek felkínáltak egy magyar nőt, akár kéjlak is lehetett egy Király utcai lakásban

Egy pesti lakás is szerepel a most nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban – írja a 24 azután, hogy a Diétás Magyar Múzsa Jeffrey Epstein levelezésében lelt rá egy norvég építész, Haakon Gundersen 2017 januárjában elküldött e-mailjében. A norvég építész a pedofil üzletembernek el is küldte a lakás pontos címét: 1068 Budapest, Király utca 70., amire Jeffrey Epstein úgy válaszolt hogy kéri Haakon Gundersent, a lakást adja el, amilyen gyorsan csak tudja. A levélváltásból nem derült ki, több, nem tudni az sem, hogy Epstein egyáltalán járt-e ott.
A Király utca 70. szám alatti házról a 24 azt írta, hogy a környékhez képest is rossz állapotban volt, nem tűnt egy milliárdos ingatlanának, de kéjlaknak ideális lehetett vagy lehetett volna. Utóbbi nem is állhat olyan távol a valóságtól, hiszen a ház földszintjén egy függönybolt és egy kínai étterem mellett egy sztriptízbár is üzemel. Egy másik közzétett chatüzenet szerint egy 173 centiméter magas fiatal magyar nőt kínáltak fel Jeffrey Epsteinnek.Szívélyes viszonyban levelezgetett Elon Musk és Jeffrey EpsteinÚgy tűnik, cenzúrázni kezdték a Donald Trump számára kínos témákat az amerikai befolyás alá kerülő TikTokon, Jeffrey Epstein nevét le sem lehet írni
Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumi pénteken hozta nyilvánosságra az Epstein-akták utolsó adagját, hárommillió dokumentumot. A kiskorúak szexuális célú kereskedelmével, erőszakkal és egyéb visszaélésekkel vádolt, egyébként rendkívül befolyásos barátokkal rendelkező Jeffrey Epsteint 2019. július 6-án tartóztatták le. Az akkor 66 éves férfi alig több mint egy hónap múltán, 2019. augusztus 10-én öngyilkos lett a cellájában.„Kellenének illetlen barátok” – Újabb Epstein-akták borzolják a kedélyeketEpstein-akták: reagált a fotókra Bill Clinton, szerinte ez az ügy nem róla szólTöbb név is kitakarva maradt a pénteken nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban, bírálatok kereszttüzébe került az amerikai igazságügyi miniszter