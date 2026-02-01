Szijjártó Péter még mindig tartozik a szüleinek 30 millió forinttal

Szijjártó Péter;vagyonnyilatkozat;vagyonbevallás;

2026-02-01 10:21:00 CET

Dunakeszi házában 61 négyzetméteres a medence.

A külgazdasági és külügyminiszter, ahogyan korábban, úgy még most tartozik szüleinek 30 millió forinttal.

Szijjártó Péter frissen feltöltött vagyonbevallásában megtakarításai közt összesen közel 95 és fél millió forintot tüntett fel. Ezeket különféle kötvényekben, befektetési alapokban, és értékpapírban tartja. Ingatlanvagyonában szerepel egy Győrben található, 1994-ben szerzett, 371 négyzetméteres telek, rajta egy 126 négyzetméteres lakóházzal. Az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, Szijjártó Péternek 3/5-öd tulajdoni hányada van benne. Balatonedericsen több ingatlant is feltüntetett: többek közt egy 2472 négyzetméteres zártkertet, egy 91 négyzetméteres üdülőt, valamint egy gazdasági épületet.

A vagyonnyilatkozat szerint Dunakeszin is van egy ingatlana, ahol a lakótér 334, a pince 249, a medence 61, a terasz pedig 65 négyzetméteres. Ebben az ingatlanban feles tulajdonrésszel rendelkezik.

A miniszter több mint 17,3 millió forintnyi követelést tart nyilván hitelintézetekkel szemben. Jövedelme kizárólag külügyminiszteri és országgyűlési képviselői tisztségéből származik.