Török Gábor egy új kutatást idéz, amelynél a Tisza már 17 százalékkal vezet a Fidesz előtt a biztos szavazó pártválasztók között

Az eddigi legnagyobb különbséget mérte a Tisza és a Fidesz között a Minerva, amely új szereplő a közvélemény-kutatási piacon és érdekes módszert használ az adatfelvételnél. 41-28 a teljes népességben, 54-37 a biztos szavazó pártválasztók között – posztolta Facebook-oldalán Török Gábor. A politológus egy korábbi, a kormánypárti oldalról sokat támadott nyilatkozatát magyarázatokkal ellátva ismételte meg: „Bár sokan nem értik vagy szándékosan félreértik, azért elmondom újra: ha tényleg ez (lenne) most a helyzet, akkor ez szinte behozhatatlan előny (lenne) már két és fél hónappal a választás előtt.”
A Minerva lntézet a honlapján a 2026 januári kutatásról azt írta, hogy a Tisza Párt nemcsak megőrizte, de a hibahatáron túl növelte előnyét a kormánypárttal szemben, miközben az adatok egy tisztán kétpárti parlament képét vetítik előre. Az is kiderült, hogy a magyarok maradnának az EU-ban, félnek a választási eredmény nyomán esetleg megjelenő erőszaktól, és további – elsősorban műveltségi – feltételekhez kötnék a szavazati jogot – tették hozzá.
A felmérés szerint a választási részvételi hajlandóság továbbra is kiemelkedő (83 százalék mondja biztosra részvételét), és a várható további mozgósítást is figyelembe véve ha nem is ekkora, de rekord részvétel várható. A Tiszának a Fidesszel szemben a fenti módszerrel a biztos szavazó pártválasztók között mért 17, illetve a teljes népességben kimutatott 13 százalékos vezetése mellett a Minerva-kutatás szerint a kis pártoknak hónapok óta nincs esélye a parlamentbe jutásra. Januárban a Mi Hazánknak 4,5 százalékot, a DK-nak 2,5 százalékot, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak 2,3 százalékot mértek.Závecz: a Tisza 49, a Fidesz 39 százalékon áll a biztos szavazó pártválasztóknálKétszámjegyű Fidesz-előnyt mér a Tisza Párttal szemben a Magyar Társadalomkutató
– A Minerva Intézet automata gépi hangasszisztenssel végzi telefonos közvélemény-kutatásainak adatfelvételét. A január 19. és 22. között lefolytatott kutatást független kutatóintézetként – megrendelő nélkül, saját szakmai céljai mentén – végezte. A kutatás során összesen 2653 teljesen kitöltött kérdőívet vett fel, ebből került redukálásra véletlen kiválasztással a korcsoportokra, nemre és településtípusra reprezentatív 1115 fős minta – emelték ki, hangsúlyozva, hogy a Minerva Intézet elsődleges célja az automatizált adatfelvétellel a kutatási módszertan megújítása. Leszögezték, hogy nem kívánnak újabb közvélemény-kutató szervezetté válni, ezért teljeskörű elemzést sem tesznek közzé, eredményeik adatbázisa azonban bárki számára elérhető a honlapjukon.