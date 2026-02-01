Szülészeti klinikára mértek csapást az oroszok Zaporizzsjában

Ukrajna;légicsapás;szülészet;Zaporizzsja;orosz megszállás;

Hatan sebesültek meg, köztük két nő, akit éppen vizsgáltak ekkor.

Orosz csapatok február 1-jén két támadást hajtottak végre a Zaporizzsja városa ellen. Legkevesebb kilenc ember megsérült, köztük egy gyermek is. Dél körül találat ért egy szülészeti klinikát is. Ekkor hatan sebesültek meg, köztük két nő, akit éppen vizsgáltak ekkor. A város egy másik részét is dróntalálat érte napközben: ott két nő és egy négyéves kisfiú sebesült meg. - idézi a The Kyiv Independent a régió kormányzójának a bejelentését.

Ivan Fedorov kormányzó több, a helyszínen készült felvételt is közzétett. Ezeken betört ablakú, megrongálódott épületek, valamint egy külön támadásban megsérült lakóházak láthatók, a romok közül felszálló füsttel. Közlése szerint a szülészeti klinika elleni csapás újabb bizonyítéka annak, hogy a háború közvetlenül az életet veszi célba.

Oroszország a háború kezdete óta több alkalommal támadott meg szülészeti klinikákat és más polgári létesítményeket. 2022-ben az orosz erők csapást mértek a zaporizzsjai megyei Vilnyanszk egyik szülészeti osztályára is. Ekkor egy újszülött kisfiú vesztette életét.

A támadással együtt továbbra is napirenden van a diplomáciai megoldás lehetősége Ukrajna, az Egyesült Államok valamint Oroszország között. Miután az orosz csapások válsághelyzetbe sodorták Ukrajna energia-infrastruktúráját, Donald Trump január 29-én bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin beleegyezett az ukrán városok elleni támadások egyhetes felfüggesztésébe. A Kreml ugyanakkor később jelezte, hogy ez az intézkedés kizárólag Kijevre vonatkozik, és csak február 1-jéig marad érvényben, közvetlenül az előtt, hogy beköszönt az újabb hideg időszak.