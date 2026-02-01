díj;koncert;demokrácia;Bródy János;parlamenti választás;Bibó István Közéleti Társaság;

2026-02-01 17:37:00 CET

Demokráciadíjat kapott Bródy János, aki egy nappal a parlamenti választás előtt búcsúzik a közönségtől

A magyar könnyűzenei élet megkerülhetetlen alakja nemrég jelentette be, hogy visszavonul.