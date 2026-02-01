Demokráciadíjat kapott Bródy János, aki egy nappal a parlamenti választás előtt búcsúzik a közönségtől

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, gitáros, zeneszerző és dalszövegíró Bródy János kapta a 2026-os Bibó István Demokrácia Díjat – derül ki az adományozó, a Bibó István Közéleti Társaság Facebook-oldalán megjelent bejegyzésből. A BIKT minden évben olyan személyt vagy szervezetet részesít a díjban, akik az egyesület célját kiemelkedően szolgálják.
Bródy János a magyar könnyűzenei élet megkerülhetetlen alakja. A magyar nyelvű beatzene egyik megteremtője, az Illés és a Fonográf tagjaként, Szörényi Levente alkotótársaként, majd szerző-előadóként a nagy beatgeneráció egyik tagja. Nemrég jelentette be, hogy visszavonul, egy nappal a parlamenti választás előtt, 2026. április 11-én, a Költészet napján koncerttel búcsúzik a közönségtől.Bródy János visszavonul