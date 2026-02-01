A MOK szerint politikai szempontok is rontják a pszichiátriai ellátás helyzetét Magyarországon

pszichiátria;ellátás;egészségügyi ellátás;Magyar Orvosi Kamara;mentális egészség;

Miközben átlagosan hatóránként követ el öngyilkosságot valaki Magyarországon, vannak olyan intézmények, ahol jelenlegi hatalomhoz való lojalitás fontosabb, mint a szakmai szempontok.

Romló mutatók, kitartó szakemberhiány és elmaradt fejlesztések jellemzik a magyar pszichiátriai ellátást az elmúlt években, miközben a szakmai figyelmeztetések érdemi következmények nélkül maradtak - derül ki a Magyar Orvosi Kamara vasárnapi Facebook-posztjából.

A köztestület szerint Magyarországon az 1980-as évek óta nem mutatott ilyen kedvezőtlen képet az öngyilkosságok aránya, mint az elmúlt öt évben. Az előző négy évtizedben az esetszámok csaknem folyamatos mérséklődést jeleztek, ám ez a tendencia 2019-ben megszakadt. Jelenleg átlagosan hatóránként lesz egy magyar állampolgár öngyilkos. A jelenség hátterében nem egyetlen konkrét esemény vagy átmeneti nehézség áll, hanem kedvezőtlen társadalmi folyamatok és a mentális egészségügy kritikus állapota. Kitérnek arra is, hogy a szakmai szereplők már tíz éve figyelmeztetnek arra, hogy központi kormányzati beavatkozás hiányában a pszichiátria komoly válságba kerül. Ezek a jelzések eljutottak Orbán Viktorig is. A MOK kifogásolja, hogy néhány uniós projekt kivételével az elmúlt időszakban nem valósult meg érdemi fejlesztés. A problémák közt említi, hogy számos pszichiátriai intézmény elavult, esetenként embertelen körülmények között működik, és még egyetemi klinikákon is előfordul, hogy a betegeket rácsok mögött helyezik el. A szakdolgozók és orvosok hiánya miatt az ellátás sok esetben nem biztosítja a szükséges figyelmet és gondoskodást.

A MOK szerint az irányítás különböző szintjein - az intézményvezetéstől a minisztériumig - a pszichiátria gyakran háttérbe szorul, a szakmai jelzéseket rendszeresen figyelmen kívül hagyják. Egyes intézményekben a vezetők kiválasztása nem szakmai szempontok alapján történik, hanem politikai lojalitás mentén, olykor pályázat nélkül, jogszabályokat mellőzve. Megjegyzik, hogy háziorvosok nem rendelkeznek azokkal az ellátási jogosítványokkal, például pontos diagnosztikához kötött gyógyszerfelírási lehetőséggel, amelyeket a szakma egységesen indokoltnak tart. A pszichoterápiás ellátáshoz való hozzáférés évtizedek óta nem javult, noha a szakmai ajánlások szerint a megelőzés egyik alapvető eleme lenne. Mindemellett a gyermekek és a krízishelyzetben lévő serdülők a kapacitáshiány következtében gyakran nem jutnak időben megfelelő segítséghez.

A betegjogok megsértése rendszeres problémát jelent, az érintettek sok esetben nem férnek hozzá a jogszabályokban biztosított, független szakvizsgálathoz.

A bíróságok eseti szakértők bevonásával próbálják kezelni a túlterhelt és strukturálisan alulfinanszírozott rendszert. A Magyar Orvosi Kamara bejegyzésében arról is írt, hogy a szakma képviselőivel a körülmények és a jogszabélysértések gyanúja miatt számos alkalommal különféle minisztériumokhoz fordultak, érdemi intézkedés azonban nem történt.

Bár a közlemény nem tér ki rá, de alighanem a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI) kialakult helyzet miatt adták ki az állásfoglalást. A Telex nyomán pár napja mi is hírt adtunk róla, hogy kevesebb mint két év alatt 15 szakorvos távozott az intézményből. Ezért az ott dolgozó orvosok petícióban kezdeményezték két pszichiátriai osztály azonnali bezárását. Az egyik korábban távozó azt mondta, példátlan, hogy egy ilyen kaliberű ellátóegységet ennyi szakorvos elhagyjon. A dokumentum szerint mind a 15 szakember Ézsi Robin 2024 elején indult főigazgatói időszaka alatt mondott fel. A petíció indoklása szerint a döntések hátterében a tartós szakemberhiány, a vállalhatatlan munkaterhelés, a betegellátást megnehezítő körülmények és a feszültebb munkahelyi légkör állt.

