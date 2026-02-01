Több tízezer ember állt ki a kormány ellen, az elnök mellett egy prágai tüntetésen

Csehország;kormány;elnök;tüntetés;miniszter;Andrej Babis;Petr Pavel;

2026. február 15-én az ország több városában fognak folytatódni a megmozdulások.

Több tízezren tüntettek vasárnap délután Prágában az Óvárosi téren és a Vencel téren, hogy kiálljanak Petr Pavel államfő mellett a Petr Macinka külügyminiszterrel folytatott konfliktusában – adta hírül a Reuters.

A konfliktus amiatt robbant ki, hogy a köztársasági elnök nem volt hajlandó kinevezni az egyik koalíciós párt, az Autósok politikusát, Filip Tureket környezetvédelmi miniszternek. Petr Pavel később azt állította, hogy a külügyminiszter tanácsadóján, Petr Kolářon keresztül olyan szöveges üzeneteket küldött neki, amelyeket az elnök zsarolási kísérletnek tekint.

Az ellenzéki pártok bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek a Babiš-kormány ellen, amelyről kedden szavaznak. Mindeközben a Million Moments for Democracy civil szervezet tüntetést szervezett az államfő támogatására.

Az államfő megköszönte a részvételt a tüntetőknek. Mint az X-en közzétett bejegyzésében írta, nagyra értékeli, hogy az emberek felemeljék hangjukat a tisztesség, az igazság és a kölcsönös tisztelet védelmében. Hozzátette: a cseh társadalom képes arra, hogy a megfelelő pillanatban világosan és határozottan kiálljon a helyes ügy mellett.

Petr Macinka egy vasárnapi televíziós nyilatkozatában azt mondta, tiszteletben tartja az ellenzéki szavazók jogát a véleménynyilvánításra. Azt is hozzátette, hogy tiszteletben kell tartani a négy hónappal ezelőtt tartott parlamenti választások eredményét is, amelyeken - állítása szerint - nem volt elegendő szavazó ahhoz, hogy az a politikai erő kerüljön hatalomra, amelyet most Petr Pavel személye testesít meg. Mint mondta, a kialakult helyzetben a külügyminisztériumnak nincs más választása, mint figyelmen kívül hagyni az elnököt, hangsúlyozva, hogy az ország külpolitikájának alakítása a kormány hatáskörébe tartozik.

Andrej Babiš miniszterelnök azzal igyekezett csitítani a kedélyeket, hogy felszólította a feleket: a nyilvánosság kizárásával rendezzék vitájukat. Pavel szerdán meghívta a kormányfőt egy személyes tárgyalásra, azonban attól elzárkózott, hogy találkozzon a külügyminiszterrel. A vasárnapi tüntetés szervezői, amelyen becslések szerint 90 ezren vettek részt, bejelentették, hogy a prágai demonstrációt február 15-én országszerte további megmozdulások fogják követni. A Million Moments for Democracy közlése szerint eddig 600 000 ember írta alá az elnök támogatására indított petíciót.