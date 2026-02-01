Meghalt az újévi svájci tűzvész egyik sérültje

Svájc;tűzvész;Crans Montana;

2026-02-01 19:00:00 CET

Több sebesültet még mindig kórházban ápolnak. Az egyik tulajdonost előzetes letartóztatásba helyezték.

Életét veszítette a kórházban az a 18 éves svájci állampolgár, aki megsérült a a crans-montanai újévi bártűzben. Ez azt jelenti, hogy már 41-re emelkedett az áldozatok száma. - írja a BBC a helyi ügyészségre hivatkozva.

Wallis kanton ügyésze, Beatrice Pilloud közölte: egy 18 éves svájci fiatal január 31-én hunyt el egy zürichi kórházban. Hozzáfűzte, hogy az ügy jelenlegi szakaszában további részleteket nem hoznak nyilvánosságra. A tűz a crans-montanai Le Constellation bárban keletkezett, egy olyan szórakozóhelyen, amely különösen kedvelt volt a fiatalok körében. Összesen 116-an sérültek meg. Az áldozatok többsége fiatal volt, közülük nyolcan a 16. életévüket sem érték el, és sok sérültet jelenleg is kórházban kezelnek súlyos égési sérülésekkel. 44 sérültet külföldön ápolnak. Közülük 18-an Franciaországban, 12-en Olaszországban, nyolcan Németországban, míg hatan Belgiumban részesültek ellátásban. A Wallis kantoni egészségügyi minisztérium közlése szerint hétfőn még 37 sérültet kezeltek svájci kórházakban.

A vizsgálat eddigi megállapításai alapján a pezsgősüvegekre rögzített csillagszórók okozhatták a tüzet, amelyek meggyújtották a bár alagsori mennyezetét borító hangszigetelő habanyagot. A hatóságok elismerték, hogy a helyiségben nem végeztek biztonsági ellenőrzést az elmúlt öt évben. A szórakozóhely tulajdonosait, Jacques Morettit és Jessica Morettit gondatlanságból elkövetett emberöléssel, gondatlanságból okozott testi sértéssel, valamint gondatlanságból elkövetett gyújtogatással vádolják a hatóságok.

Büntetőeljárás indult az önkormányzat közbiztonságért felelős vezetője, valamint a tanács korábbi tűzvédelemmel foglalkozó munkatársa ellen. Egy svájci bíróság Jessica Morettivel szemben - az előzetes letartóztatás helyett - utazási tilalmat rendelt el. Ez azt jelenti, hogy le kellett adnia az útlevelét, és minden nap köteles jelentkeznie a rendőrségen. Korábban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy sajnálja az „elképzelhetetlen tragédiát”.

Jacques Morettit egyelőre 90 napra előzetes letartóztatásba helyezték.