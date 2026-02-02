Irán bekérette az uniós országok nagyköveteit

Európai Unió;Irán;nagykövetek;Forradalmi Gárda;bekéretés;

2026-02-02 11:28:00 CET

A teheráni vezetés közölte, ez még csak egy minimális szintű intézkedés, hamarosan további válaszlépéseket jelentenek be.

Irán bejelentette, hogy a bekéreti a külügyminisztériumba az Európai Unió tagállamainak teheráni nagyköveteit válaszul arra, hogy az EU a múlt héten úgy döntött, terrorszervezetté nyilvánítja az iráni Forradalmi Gárdát.

– Tegnap és ma bekérettük az EU összes, teheráni külképviselettel rendelkező országának nagykövetét – közölte Iszmail Bagai iráni külügyi szóvivő. Sajtótájékoztatóján hozzátette, ez még csak egy minimális szintű intézkedés, hamarosan további válaszlépéseket jelentenek be.

– A következő napokban hozunk döntést arról, milyen intézkedésekkel reagáljon Irán az EU törvénytelen, észszerűtlen és nagyon helytelen döntésére

– fogalmazott a szóvivő.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön jelentette be, hogy az unió tagországainak külügyminiszterei megegyeztek arról, terrorszervezetté nyilvánítják az iráni Forradalmi Gárdát. A főképviselő hangsúlyozta, az elnyomás Iránban sem maradhat válasz nélkül. – Bármely rezsim, mely saját polgárainak ezreit öli meg, a saját bukásán dolgozik – fogalmazott.

Az intézkedés azonos szintre helyezi az iráni Forradalmi Gárdát az al-Kaida, a Hamász, a Hezbollah és az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. A terroristákat terroristaként kell kezelni – jelentette ki az uniós diplomácia vezetője.