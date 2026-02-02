Irán bekérette az uniós országok nagyköveteit

Irán bejelentette, hogy a bekéreti a külügyminisztériumba az Európai Unió tagállamainak teheráni nagyköveteit válaszul arra, hogy az EU a múlt héten úgy döntött, terrorszervezetté nyilvánítja az iráni Forradalmi Gárdát.
– Tegnap és ma bekérettük az EU összes, teheráni külképviselettel rendelkező országának nagykövetét – közölte Iszmail Bagai iráni külügyi szóvivő. Sajtótájékoztatóján hozzátette, ez még csak egy minimális szintű intézkedés, hamarosan további válaszlépéseket jelentenek be.
– A következő napokban hozunk döntést arról, milyen intézkedésekkel reagáljon Irán az EU törvénytelen, észszerűtlen és nagyon helytelen döntésére
– fogalmazott a szóvivő.Terrorszervezetnek nyilvánította az iráni Forradalmi Gárdát az Európai Unió
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön jelentette be, hogy az unió tagországainak külügyminiszterei megegyeztek arról, terrorszervezetté nyilvánítják az iráni Forradalmi Gárdát. A főképviselő hangsúlyozta, az elnyomás Iránban sem maradhat válasz nélkül. – Bármely rezsim, mely saját polgárainak ezreit öli meg, a saját bukásán dolgozik – fogalmazott.
Az intézkedés azonos szintre helyezi az iráni Forradalmi Gárdát az al-Kaida, a Hamász, a Hezbollah és az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. A terroristákat terroristaként kell kezelni – jelentette ki az uniós diplomácia vezetője.