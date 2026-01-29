Terrorszervezetnek nyilvánította az iráni Forradalmi Gárdát az Európai Unió

Európai Unió;Irán;terrorszervezet;Forradalmi Gárda;

2026-01-29 20:09:00 CET

Több magas rangú tisztviselőt is szankciókkal sújtottak.

Terrorszervezetté nyilvánították az Európai Unióban az iráni Forradalmi Gárdát - írja a tagállamok külügyminisztereire hivatkozva a Reuters.

A döntéssel a Forradalmi Gárda olyan szervezetekkel kerül egy kategóriába, mint az Iszlám Állam vagy az al-Kaida. A lépés egyben jelképes irányváltást is jelez Európa Irán politikai vezetéséhez fűződő viszonyában. Az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője közösségi oldalán azt írta, hogy az elnyomás nem maradhat következmények nélkül. Kaja Kallas szerint minden olyan rezsim, amely saját polgárainak ezreit pusztítja el, valójában a saját bukásának alapjait rakja le. Később egy nyilatkozatában azt mondta, az uniós értékelés szerint a diplomáciai csatornák a döntés után is nyitva maradnak.

Az Iszlám Forradalmi Gárdát az 1979-es iráni iszlám forradalmat követően hozták létre azzal a céllal, hogy biztosítsa a síita vallási vezetés hatalmát. Az évtizedek során az ország egyik legbefolyásosabb hatalmi központjává vált: meghatározó szerepet tölt be a gazdaság számos területén, kulcsszerepe van a fegyveres erők irányításában, és felügyelete alá tartozik Irán ballisztikus rakéta- és nukleáris programja is. Bár több uniós tagállam már korábban is szorgalmazta, hogy a gárda felkerüljön a terrorszervezetek listájára, más országok jóval óvatosabban közelítették meg a kérdést. Attól tartottak, hogy egy ilyen döntés ellehetetlenítheti az iráni kormánnyal folytatott párbeszédet, és veszélybe sodorhatja az Iránban tartózkodó európai állampolgárokat. A hónap elején azonban az iráni hatóságok országos tiltakozáshullám elleni, rendkívül erőszakos fellépése - amely több ezer ember halálával járt - érezhetően felgyorsította a döntéshozatali folyamatot.

A holland külügyminiszter, David van Weel ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy egyértelmű üzenetet kell küldeni: a tüntetőkkel szemben alkalmazott vérontás és szélsőséges erőszak nem elfogadható.

Franciaország és Olaszország - amelyek korábban szintén vonakodott a Forradalmi Gárda terrorszervezeti besorolásától - ezen a héten már támogatásukról biztosították a lépést. Az Európai Unió Tanácsa közlése szerint az EU a döntéssel párhuzamosan újabb szankciókat is elfogadott: összesen tizenöt személyt és hat szervezetet vontak intézkedések alá azok közül, akiket súlyos emberi jogi jogsértésekért tartanak felelősnek Iránban. A szankcionáltak között van Eskandar Momeni iráni belügyminiszter, Mohammad Movahedi Azad főügyész, valamint több, az Iszlám Forradalmi Gárdához tartozó parancsnok, valamint magas rangú rendvédelmi vezetők is.

Az intézkedések kiterjednek az iráni audiovizuális médiaszabályozó hatóságra és több szoftverfejlesztő cégre is. Az unió indoklása szerint ezek a szervezetek szerepet vállaltak a cenzúra működtetésében, a közösségi médiában folytatott zaklató kampányokban, félrevezető és hamis információk terjesztésében, illetve olyan megfigyelési és elnyomó eszközök fejlesztésében, amelyek hozzájárultak az internet-hozzáférés széles körű korlátozásához az országban.

Ezen felül az EU további négy magánszemélyt és hat szervezetet szankcionált, amelyek kapcsolatban állnak Irán drón- és rakétaprogramjával. A Tanács egyúttal úgy határozott, hogy tovább bővíti az Iránba irányuló exporttilalmat, és újabb alkatrészekre, valamint technológiákra terjeszti ki azt, amelyeket pilóta nélküli repülőeszközök és rakéták fejlesztéséhez, illetve gyártásához használnak.