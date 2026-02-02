Letartóztatták Mehdi Mahmudiant, az Oscar-díjra jelölt Csak egy baleset forgatókönyvíróját Teheránban

Alig néhány héttel az Oscar-gála előtt Teheránban letartóztatták Dzsafar Panahi iráni rendező Csak egy baleset című Oscar-díjra jelölt filmjének egyik forgatókönyvíróját, Mehdi Mahmudiant – jelentették be vasárnap a film képviselői.
Mahmudiant azt követően vették őrizetbe, hogy néhány nappal korábban 16 társával együtt nyilatkozatban ítélte el Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépése miatt. Az aláírók közül Mahmudian mellett Vida Rabbanit és Abdullah Momenit is letartóztatták.
Dzsafar Panahi, a film rendezője vasárnap közleményben tiltakozott alkotótársa letartóztatása ellen.
„Mehdi Mahmudian nem csupán emberi jogi aktivista és lelkiismerete miatt bebörtönzött fogoly, hanem tanú, hallgató és az erkölcsi jelenlét ritka példája – olyan személyiség, akinek hiánya azonnal érezhető a börtönfalakon belül és kívül is”
– fogalmazott Panahi, aki szintén aláírta a január 28-én kiadott nyilatkozatot.
A titokban forgatott Csak egy baleset című alkotást, amelyet Franciaország nevezett az amerikai filmakadémia Oscar-mezőnyébe, a legjobb forgatókönyv és a legjobb nemzetközi film kategóriában is jelölték Oscar-díjra. A díjátadó gálát március 15-én rendezik meg Los Angelesben.Titokban forgatott rendszerkritikus iráni film nyerte Cannes-ban az Arany Pálmát
A film, amely tavaly Arany Pálma-díjat kapott Cannes-ban, Panahi legutóbbi börtönélményein alapul, Mahmudiannal is a börtönben ismerkedett meg.
Panahit tavaly ősszel egy év börtönre és kétéves kiutazási tilalomra ítélték „rendszerellenes propaganda” vádjával. A rendező jelenleg külföldön tartózkodik filmje promócióját támogatva, de kijelentette, hogy az ítélet ellenére visszatér Iránba.Nem kizárt, hogy az Egyesült Államok vagy Izrael beavatkozik Iránban, de a teheráni vezetést nem lehet úgy lefejezni, mint a venezuelait vagy a szíriait
Az iráni elnöki hivatal honlapján vasárnap közzétették annak a 2986 embernek a nevét, akik az utóbbi hetekben erőszakba torkollt utcai tömegtüntetéseken vesztették életüket. Az amerikai székhelyű Human Rights Activists News Agency (HRANA) aktivistaszervezet adatai szerint azonban a 6700-at is meghaladja a halottak száma, akik többségükben tüntetők voltak, és 49 500 embert vettek őrizetbe.Az iráni elnöki hivatal közzétette a tüntetések halálos áldozatainak névsorátHatezer fölé nőtt az iráni tüntetések halálos áldozatainak száma