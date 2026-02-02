Világhír lett a Népszavában megjelent felmérésből, hogy a Tisza Párt továbbra is stabilan vezet a Fidesz előtt

Fidesz;felmérés;Reuters;közvélemény-kutatás;Reuters hírügynökség;Publicus Intézet;Tisza Párt;

2026-02-02 11:56:00 CET

A Reuters szerint a 2026. április 12-i választás jelentős hatással lesz Európára és az európai szélsőjobboldali politikai erőkre.

A világ egyik legnagyobb hírügynöksége, a Reuters is beszámolt arról a lapunkban megjelent felmérésről, amely szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt továbbra is 8 százalékkal vezet a kormánypárt előtt bő két hónappal az április 12-i választások előtt.

A Publicus Intézet Népszava megbízásából készített friss közvélemény-kutatása szerint januárban megmerevedtek a frontvonalak, az előző hónaphoz képest nincs érdemleges változás a pártok népszerűségében. A teljes népességben a Tisza Párt 33 százalékon, a Fidesz 28 százalékon áll. Apró változás, hogy a biztos szavazók esetében a Fidesz egy százalékot nőtt (33 százalék), a Tisza egy százalékot csökkent (39 százalék), de az eltérés bőven hibahatáron belül marad.

A biztos szavazó pártválasztókat nézve szintén pontosan ugyanazt látjuk, amit decemberben: a Tisza 48 százalékával szemben a Fidesz csak 40 százalékot tud felmutatni. A felmérés szerint a Tiszán és a Fideszen kívül csak a Mi Hazánk szerezne mandátumot az Országgyűlésben, miközben a Demokratikus Koalíció már a parlamenti küszöb alatt van. Figyelemre méltó, hogy a biztos szavazók 17 százaléka még nem kötelezte el magát egyik párt mellett sem.

Orbán Viktor a Fidesz 2010-es győzelme óta a legnagyobb kihívással szembesül hatalmának megőrzése terén, bár a választás eredmény továbbra is nagyon bizonytalan. Az áprilisi választás jelentős hatással lesz Európára és az európai szélsőjobboldali politikai erőkre – emlékeztet a Reuters.

A hírügynökség egyébként legutóbb egy éve ilyenkor, 2025 februárjában is hivatkozott a Publicus lapunkban megjelent kutatására.