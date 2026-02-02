Harmadik napja tart a részleges kormányzati leállás, korlátozza működését az USA budapesti nagykövetségének a Facebook-oldala

Egyesült Államok;amerikai nagykövetség;kormányzati leállás;

2026-02-02 14:12:00 CET

„Elfogadott költségvetés hiányában az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének Facebook-oldala a teljes működés újraindulásáig nem lesz rendszeresen frissítve, kivéve a sürgős biztonsági információkat” – jelentette be hétfőn az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének a közösségi oldalán.

A posztban azt írták, jelenleg az Egyesült Államokban, valamint az Egyesült Államok külföldi nagykövetségein és konzulátusain az ütemezett útlevél- és vízumkezelési szolgáltatások a helyzet függvényében az elfogadott költségvetés hiánya alatt is folytatódnak. „A teljes működés újraindulásáig nem frissítjük ezt a fiókot, kivéve a sürgős biztonsági információkat” – tette hozzá a nagykövetség.

A BBC hétfői cikkében arról ír, hogy harmadik napja tart a részleges kormányzati leállás az Egyesült Államokban, miután költségvetési patthelyzet állt elő. Ez azt követően alakult ki, hogy ezrek vonultak az utcára Minneapolisban Donald Trump bevándorlásellenes intézkedései ellen, miután az amerikai idegenrendészet (ICE) ügynökei lelőttek két amerikai állampolgárt. A demokraták a halálos lövöldözések miatt a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) finanszírozásának megváltoztatását és az ICE működésének szigorítását követelték, többek közt testkamerák viselését írnák elő az ügynököknek, és maszkot sem viselhetnének. A Szenátusnak péntek éjfélig kellett szavaznia a kérdésről, akkor járt le ugyanis a szövetségi állam finanszírozása, azóta tart a részleges leállás.

Az ügy előzménye, hogy Donald Trump tavaly november 12-én írta alá a szövetségi kormányzati finanszírozás január 30-ig tartó folytatásáról szóló törvényt. Így az amerikai történelem rekordhosszúságú kormányzati leállása a 43. napon véget ért. A kormányzati leállás 2025. október 1-jén éjfélkor kezdődött a finanszírozás hiánya miatt, mivel a kormányzó republikánus és az ellenzéki demokrata pártok képviselői a Kongresszusban nem tudtak megegyezni több kiadási tételben, beleértve az egészségügyet is.